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09 июля 2025 в 02:40

Россиянам раскрыли, что им грозит за сон на рабочем месте

Эксперт по ЖКХ Бондарь: начальство может лишить премии за сон на работе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Начальство имеет право лишить сотрудников премии за сон на рабочем месте, заявил NEWS.ru эксперт по ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь. По его словам, согласно статье 108 Трудового кодекса России о перерывах для отдыха и питания, работник имеет право спать во время перерыва.

Если [сотрудник уснет на рабочем месте] не в перерыв, работодатель может расценить это как нарушение дисциплины — статья 192 ТК РФ — вплоть до выговора. Прямых штрафов за сон нет, но могут лишить премии, если это прописано в локальных актах. Зато в свой законный перерыв — статья 108 ТК РФ — вы имеете полное право отдохнуть, хоть вздремнуть. Главное, чтобы это никому не мешало, — сказал Бондарь.

Ранее глава правового департамента Федерации независимых профсоюзов России Яков Купреев заявил, что власти ввели ограничение на максимальное снижение премий для работающих россиян: денежные поощрения теперь не могут быть уменьшены более чем на 20% от ежемесячной заработной платы. Новые правила для работодателей начнут действовать с 1 сентября.

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