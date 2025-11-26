Экс-замминистра обороны Иванов отдаст государству роскошный актив

Экс заместитель министра обороны России Тимур Иванов, признанный банкротом, намерен передать государству дорогостоящее имущество, пишет газета «Коммерсант». Речь идет об усадьбе Панкратово в Тверской области, которую следствие рассматривает как взятку. Иванов не станет оспаривать ее изъятие.

Поводом для этого решения стал иск Генпрокуратуры, который начнут рассматривать 26 ноября. Надзорное ведомство требует обратить в доход государства активы Иванова и его окружения, полученные, по версии следствия, коррупционным путем. В рамках этих слушаний фигурант дела не будет препятствовать изъятию усадьбы стоимостью свыше 800 млн рублей. Адвокат Мурад Мусаев подчеркнул, что сам Иванов не является собственником недвижимости.

Если «Оборонспецстрой», основной бенефициар этого инвестиционного проекта, понесший все затраты на него, не будет против его обращения в доход государства, то Иванов и подавно не будет возражать, — сообщил изданию правозащитник.

Ранее Иванов признал долг в рамках рассмотрения дела о банкротстве, где истцом выступал Промсвязьбанк. Адвокат бывшего замминистра обороны Денис Балуев уточнил, что долг по кредиту бесспорен, поскольку на полученные средства был куплен дом в Раздорах.

Кроме того, стало известно, что Иванов подтвердил готовность отправиться на СВО. Бывшего замглавы Минобороны приговорили к 13 годам колонии за растрату и вывод почти 3,9 млрд рублей из банка.