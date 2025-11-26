День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 01:18

Экс-замминистра обороны Иванов отдаст государству роскошный актив

Экс-замминистра обороны Иванов согласился отдать государству усадьбу Панкратово

Тимур Иванов Тимур Иванов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Экс заместитель министра обороны России Тимур Иванов, признанный банкротом, намерен передать государству дорогостоящее имущество, пишет газета «Коммерсант». Речь идет об усадьбе Панкратово в Тверской области, которую следствие рассматривает как взятку. Иванов не станет оспаривать ее изъятие.

Поводом для этого решения стал иск Генпрокуратуры, который начнут рассматривать 26 ноября. Надзорное ведомство требует обратить в доход государства активы Иванова и его окружения, полученные, по версии следствия, коррупционным путем. В рамках этих слушаний фигурант дела не будет препятствовать изъятию усадьбы стоимостью свыше 800 млн рублей. Адвокат Мурад Мусаев подчеркнул, что сам Иванов не является собственником недвижимости.

Если «Оборонспецстрой», основной бенефициар этого инвестиционного проекта, понесший все затраты на него, не будет против его обращения в доход государства, то Иванов и подавно не будет возражать, — сообщил изданию правозащитник.

Ранее Иванов признал долг в рамках рассмотрения дела о банкротстве, где истцом выступал Промсвязьбанк. Адвокат бывшего замминистра обороны Денис Балуев уточнил, что долг по кредиту бесспорен, поскольку на полученные средства был куплен дом в Раздорах.

Кроме того, стало известно, что Иванов подтвердил готовность отправиться на СВО. Бывшего замглавы Минобороны приговорили к 13 годам колонии за растрату и вывод почти 3,9 млрд рублей из банка.

Тимур Иванов
недвижимоcть
казна
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы размеры зарплат украинских мигрантов в Польше
Гороскоп 26 ноября: тренируемся, влюбляемся, помалкиваем
Сооснователь «Лукойла» продал свою долю в компании
Рискуют даже чистоплотные: как не заболеть педикулезом. Ликбез от врача
Грызня за наследство Жириновского: кому достались его квартира и деньги
Украинские БПЛА атаковали ряд стратегических объектов в ЛНР
Экс-замминистра обороны Иванов отдаст государству роскошный актив
Как родить пятерых детей и сохранить здоровье: советы многодетным мамам
Что подарить коллеге на «Тайного Санту»: советы и оригинальные идеи
Мирный план Трампа: последние новости, когда встреча с Путиным и Зеленским
Трамп рассказал о камнях преткновения в мирном плане США по Украине
Путин утвердил новую стратегию развития России
Анну Седокову обвиняют в мошенничестве. Что известно, ее посадят?
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 26 ноября 2025 года
Два российских региона подверглись атаке дронов ВСУ
Фаза Луны сегодня, 26 ноября: строим планы, вкладываем, боимся стоматологов
Приметы 26 ноября: Иван Златоуст — холод, пельмени и осторожные речи
Трамп допустил вероятность трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским
Встает в пять утра, похож на Джима Керри: интересные факты об Аверине
В Ростовской области объявлен траур по погибшим
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.