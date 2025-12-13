Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 20:07

Суд выяснил новые подробности о компаниях Иванова

Суд признал три компании собственностью Иванова

Тимур Иванов Тимур Иванов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов является фактическим владельцем трех компаний, сообщили в РИА Новости со ссылкой на заявление Пресненского суда Москвы. Речь идет о предприятиях ООО «Дворянское гнездо», ООО «Волжский берег», и ООО «Гермес-техно» и их имуществе.

В нарушении законодательства о противодействии коррупции Иванов фактически являлся собственником ООО «Дворянское гнездо», ООО «Волжский берег», ООО «Гермес-техно» и их имущества <…> На ООО «Дворянское гнездо» Иванов оформил два помещения в городе Москве, — заявили в суде.

Отимечается, что в начале декабря Пресненский суд Москвы частично удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ, обратив в доход государства имущество Иванова на общую сумму, превышающую 1,2 млрд рублей. Единственным объектом, не подлежащим конфискации, стал автомобиль Bentley 2004 года выпуска, принадлежавший бывшей жене экс-замминистра Светлане Захаровой.

До этого стало известно, что Иванов, признанный банкротом, намерен передать государству дорогостоящее имущество. Речь идет об усадьбе Панкратово в Тверской области, которую следствие рассматривает как взятку. Сообщалось, что экс-замминистра обороны не планировал оспаривать ее изъятие.

