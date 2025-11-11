Экс-замминистра обороны РФ признал долг в рамках банкротства

Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов признал долг в рамках рассмотрения дела о банкротстве по иску Промсвязьбанка, рассказал ТАСС адвокат экс-замминистра Денис Балуев. По его словам, долг по кредиту бесспорен, так как на полученные средства был приобретен дом в Раздорах. При этом Генеральная прокуратура просит обратить этот дом в государственную собственность.

Тимур Иванов обратился в суд с просьбой перейти сразу к этапу реализации имущества, так как восстановление его платежеспособности не представляется возможным. Однако это ходатайство пока не было передано в инстанцию. В связи с этим следующее заседание арбитражного суда отложено на 25 ноября.

Ранее московский суд приговорил Иванова к 13 годам за растрату 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Адвокат Балуев заявил, что его клиент хочет отправиться в зону СВО и готов выполнять боевые задачи. По его словам, решение является обдуманным, несмотря на приговор. Юристы изучают порядок реализации его права и проводят консультации.