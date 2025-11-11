Военный летчик у сверхзвукового истребителя-перехватчика МиГ-31. ФСБ России сорвала операцию Главного управления разведки Министерства обороны Украины и его британских кураторов по угону российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» для провокации против крупнейшей авиабазы НАТО в

Генерал указал на серьезную брешь в плане Украины по угону МиГ-31 Генерал Попов: разведка Украины не смогла бы справиться с угнанным МиГ-31

Главное управление разведки Украины не смогло бы справиться с российским истребителем МиГ-31, если бы удалось осуществить план по угону самолета, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, воздушное судно является уникальной и крайне сложной системой как в пилотировании, так и в эксплуатации. Он подчеркнул, что неподготовленный штурман не смог бы управлять этой машиной.

Организовать угон МиГ-31, согласовать все, даже ценой, допустим, уничтожения одного члена экипажа — выполнить такие вещи ГУР Украины на сегодняшний день практически не может. Этот самолет — уникальная система в пилотировании и эксплуатации. Она до такой степени сложная, что туда можно посадить не каждого летчика. Надо знать нюансы. Так что провокация ГУР — проба пера. Они уже не знают, что им еще сделать, чем отвлечь внимание [жителей Украины от проблем на фронте], — пояснил Попов.

Ранее депутат Госдумы Леонид Ивлев отметил работу российских спецслужб, предотвративших украинскую операцию по угону МиГ-31. Он подчеркнул высокий профессионализм сотрудников ФСБ и летчиков, назвав их настоящими патриотами.