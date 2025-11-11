В Госдуме оценили действия ФСБ при предотвращении угона истребителя МиГ-31 Депутат Ивлев похвалил спецслужбы за срыв попытки угона МиГ-31

Депутат Госдумы от Крыма генерал-майор запаса Леонид Ивлев отметил работу российских спецслужб, предотвративших украинскую операцию по угону истребителя МиГ-31. В беседе с РИА Новости он подчеркнул высокий профессионализм сотрудников ФСБ и летчиков, назвав их настоящими патриотами.

Молодцы чекисты, молодцы летчики, проявившие высокий профессионализм. Настоящие патриоты, — сказал Ивлев.

Парламентарий отметил, что киевский режим при поддержке британских специалистов продолжает предпринимать диверсии и провокации, направленные против российской армии и мирных граждан.

Ранее сообщалось, что в операции Киева по угону российского истребителя МиГ-31 с «Кинжалом» использовалась организация Bellingcat (внесена Минюстом РФ в список иноагентов, признана нежелательной в РФ организацией). По словам оперативного сотрудника, с ее помощью был осуществлен выход на командира воздушного судна.

Оперативный сотрудник ФСБ России отметил, что военная разведка Украины планировала убить командира экипажа МиГ-31 путем нанесения отравляющего вещества на его кислородную маску. По данным спецслужбы, кураторы операции детально изучали устройство кабины и систему подачи кислорода, чтобы штурман мог самостоятельно нейтрализовать пилота в полете.