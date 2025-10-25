Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 14:52

В Госдуме ответили на отправку Украине французских истребителей Mirage

Депутат Ивлев: отправка истребителей Mirage на Украину не отразится на поле боя

Истребитель Mirage ВВС Франции Истребитель Mirage ВВС Франции Фото: Ssgt. Corey Hook/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Отправка истребителей Mirage на Украину никак не отразится на поле боя, так как в самой Франции эти самолеты давно сняты с вооружения, заявил депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев. По его словам, эти истребители, как и зенитные ракеты Aster, светятся на экранах радаров «как новогодняя елка у собора Нотр-Дам-де-Пари», передает РИА Новости.

Снятый с вооружения во Франции 40-летний Mirage-2000 и крупногабаритная почти его ровесница, зенитная ракета Aster, светятся на экране локатора РЛС ЗРК или в прицеле Су-27, не говоря о Су-30 либо Су-35, как новогодняя елка у собора Нотр-Дам-де-Пари. <…> Внести какой-то перевес на поле боя [они] не смогут, — поделился Ивлев.

Депутат подчеркнул, что все параметры этой техники давно известны, потому способы борьбы с ней уже отточены и широко применяются. Он также обратил внимание, что французы, которые будут обучать ВСУ и вводить полетные задания в оружейные системы, будут законной целью для российских войск.

Поэтому Макрону перед поставками вооружений надо спросить у жителей Марселя, Бордо или Лиона, согласны ли они с похоронами своих сородичей, погибших из-за капризов Парижа на Украине, — заключил парламентарий.

Ранее Макрон объявил, что Франция планирует передать Украине дополнительные партии зенитных ракет Aster и истребителей Mirage. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи «коалиции желающих», созданной для поддержки Киева. Он уточнил, что поставки ракет будут осуществлены в ближайшие дни, параллельно будут запущены новые программы обучения украинских военнослужащих.

