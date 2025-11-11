Стало известно, как Киев планировал ликвидировать летчика МиГ-31

Военная разведка Украины планировала убить командира экипажа российского истребителя МиГ-31 путем нанесения отравляющего вещества на его кислородную маску, сообщил оперативный сотрудник ФСБ России. По данным спецслужбы, кураторы операции детально изучали устройство кабины и систему подачи кислорода, чтобы штурман мог самостоятельно нейтрализовать пилота в полете, передает ТАСС.

Для планирования нейтрализации командира корабля разведка детально опрашивала штурмана об устройстве кабины МиГ-31, системы подачи летчику кислорода, применении им в полете кислородной маски, рассчитывая нанести на нее специальный состав, — рассказал он.

В ФСБ отметили, что отравление членов экипажа стало «своеобразной визитной карточкой» украинской военной разведки и ее западных кураторов при попытках угона российских самолетов.

Ранее сообщалось, что в операции Киева по угону российского истребителя МиГ-31 с «Кинжалом» использовалась организация Bellingcat (внесена Минюстом РФ в список иноагентов, признана нежелательной в РФ организацией). По словам оперативного сотрудника, с ее помощью был осуществлен выход на командира воздушного судна.