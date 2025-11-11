Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 12:59

Эксперт объяснил, как изменилось потребительское поведение россиян

Стратег ВЭБ Хомич: россиянам важно получить эмоции в процессе покупки товара

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Потребителям сейчас важен не только сам продукт, но и то, какие эмоции можно получить в процессе покупки, заявил на Дне платформенной экономики главный стратег государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, член Наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Михаил Хомич. По словам эксперта, которые приводит корреспондент NEWS.ru, россиянам также важны и бренды, которые в нашей стране стали гораздо лучше.

Люди не ориентируются на рациональный выбор. Они ориентируются на экономику впечатлений. Важно сейчас не просто какой продукт, а что ты получаешь в процессе покупки. Это как купить хлеб и купить хлеб из особенного региона, в котором особенные технологии. Сейчас важен не только продукт, но и бренды, поэтому я думаю, что, извините, люди нерациональны, а бренды, мне кажется, Россия научилась делать очень классные, — заключил спикер.

Ранее клинический психолог Юлия Королева заявила, что умение отличать потребности от желаний помогает контролировать спонтанные покупки. По ее словам, осознанный шопинг начинается с простого чек-листа из нескольких вопросов. Королева отметила, что если хотя бы на один из пунктов ответ «нет», стоит сделать паузу и все хорошенько обдумать.

экономика
траты
покупки
товары
видео
шопинг
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Mitsubishi зарегистрировала домены в России впервые с 2022 года
Покровск, Купянск, Запорожье: как идет наступление ВС РФ 11 ноября
В Госдуме призвали изменить порядок индексации пенсий
Донаты ВСУ обернулись уголовным делом о госизмене
Министр Вотрен ответила на вопрос о числе ядерных боеголовок у Франции
Любитель детского порно получил «условку» из-за ребенка
Двое туристов сорвались в ущелье
Стало известно дата и место прощания с актером Симоновым
Аксенов доложил Путину о состоянии экономики Крыма
Названо число пострадавших при обрушении части колонны комплекса «Снежком»
Мужчина убил знакомого и вложил ему в руку нож, чтобы скрыть следы
Попытка бойца ВСУ атаковать солдат РФ на велосипеде попала на видео
Попытка угона МиГ-31, налет на Крым, экстремист: ВСУ атакуют РФ 11 ноября
Искусствовед раскрыла, какие новогодние игрушки из СССР ценятся выше всего
Маму девочки-маугли заставили платить алименты на ребенка
В Госдуме вынесли решение по проекту обращения к ООН по Венесуэле
В Госдуме раскрыли, на что пойдет депутат Вороновский в ходе следствия
Главы польских спецслужб бойкотируют нового президента
Украинского командира заочно осудили за расстрел российских военнопленных
В России поставили точку в споре об отпуске по уходу с первого рабочего дня
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.