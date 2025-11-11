Эксперт объяснил, как изменилось потребительское поведение россиян

Потребителям сейчас важен не только сам продукт, но и то, какие эмоции можно получить в процессе покупки, заявил на Дне платформенной экономики главный стратег государственной корпорации развития ВЭБ.РФ, член Наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Михаил Хомич. По словам эксперта, которые приводит корреспондент NEWS.ru, россиянам также важны и бренды, которые в нашей стране стали гораздо лучше.

Люди не ориентируются на рациональный выбор. Они ориентируются на экономику впечатлений. Важно сейчас не просто какой продукт, а что ты получаешь в процессе покупки. Это как купить хлеб и купить хлеб из особенного региона, в котором особенные технологии. Сейчас важен не только продукт, но и бренды, поэтому я думаю, что, извините, люди нерациональны, а бренды, мне кажется, Россия научилась делать очень классные, — заключил спикер.

Ранее клинический психолог Юлия Королева заявила, что умение отличать потребности от желаний помогает контролировать спонтанные покупки. По ее словам, осознанный шопинг начинается с простого чек-листа из нескольких вопросов. Королева отметила, что если хотя бы на один из пунктов ответ «нет», стоит сделать паузу и все хорошенько обдумать.