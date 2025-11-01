Психолог рассказала, как справиться с желанием совершать спонтанные покупки

Понимание разницы между потребностями и желаниями является ключом к контролю над спонтанными покупками, заявила NEWS.ru клинический психолог Юлия Королева. По ее словам, осознанный подход к шопингу включает в себя простой чек-лист из четырех вопросов.

Для того чтобы бороться с желанием спонтанно что-то купить, надо научиться отличать желание от потребности. Как это сделать? Задавайте себе четыре вопроса. Первый: «Мне это необходимо? Мне нечего носить или я хочу шестую пару обуви, потому что она крутая, и я буду в ней круто выглядеть?» Второй: «Эта покупка принесет мне пользу и улучшит качество жизни?» Третий: «Эта вещь имеет значение в перспективе? Что ценного она дает для моего будущего?» И наконец, четвертый: «Есть ли объективные причины для покупки?» — пояснила Королева.

Психолог отметила, что если хоть один ответ на вопрос звучит как однозначное «нет», то можно взять паузу на сутки или неделю. По ее словам, если спустя это время желание не пропало, то можно смело приобретать вещь.

Ранее председатель движения «Россия Православная» и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что массовые распродажи вызывают кратковременное чувство эйфории, которое может быть опасным. По его словам, людям стоит задуматься не только о финансовых, но и о духовных тратах.