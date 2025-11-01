Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
01 ноября 2025 в 06:00

Психолог рассказала, как справиться с желанием совершать спонтанные покупки

Психолог Королева: от спонтанных покупок спасет понимание потребностей и желаний

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Понимание разницы между потребностями и желаниями является ключом к контролю над спонтанными покупками, заявила NEWS.ru клинический психолог Юлия Королева. По ее словам, осознанный подход к шопингу включает в себя простой чек-лист из четырех вопросов.

Для того чтобы бороться с желанием спонтанно что-то купить, надо научиться отличать желание от потребности. Как это сделать? Задавайте себе четыре вопроса. Первый: «Мне это необходимо? Мне нечего носить или я хочу шестую пару обуви, потому что она крутая, и я буду в ней круто выглядеть?» Второй: «Эта покупка принесет мне пользу и улучшит качество жизни?» Третий: «Эта вещь имеет значение в перспективе? Что ценного она дает для моего будущего?» И наконец, четвертый: «Есть ли объективные причины для покупки?» — пояснила Королева.

Психолог отметила, что если хоть один ответ на вопрос звучит как однозначное «нет», то можно взять паузу на сутки или неделю. По ее словам, если спустя это время желание не пропало, то можно смело приобретать вещь.

Ранее председатель движения «Россия Православная» и депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что массовые распродажи вызывают кратковременное чувство эйфории, которое может быть опасным. По его словам, людям стоит задуматься не только о финансовых, но и о духовных тратах.

психологи
россияне
покупки
советы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Устроили охоту на ВСУ в Сумской области: успехи ВС РФ к утру 1 ноября
Лингвисты рассказали о самом длинном слове в русском языке
В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно
Хирург раскрыл, как избавиться от головной боли без лекарств
«Разрешил переставить»: отец сядет в тюрьму из-за совершенного сыном ДТП
Раскрываем тайны: к чему снится вырвать зуб и что это значит
Бойцы ВС РФ перед освобождением Красногорского провели тайную операцию
Психолог рассказала, как справиться с желанием совершать спонтанные покупки
Россиянам рассказали, когда обязательно нужно поменять водительские права
«Недоразумение»: в ФРГ хотят остановить Трампа перед ядерными испытаниями
Ситуация в Покровске утром 1 ноября: чудовищные потери, ложь Зеленского
На Западе раскрыли новые проблемы Зеленского
Россиянам рассказали, как снизить ипотечную ставку в 2026 году
Финансист объяснил, зачем и сколько наличных денег нужно носить с собой
Названы православные праздники, посвященные борьбе со злом
Российские БПЛА уничтожили под Харьковом группу офицеров ВСУ
Третий ребенок, скандалы, мнение об СВО: как живет Нурлан Сабуров
Защита известной телеведущей обжаловала приговор суда
Стало известно, сколько опасных предметов нарушители не пронесли в суды РФ
Мадуро объяснил, почему США остаются «красным флагом» для Венесуэлы
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу
Общество

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно
Общество

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.