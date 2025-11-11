Актер из фильма о Хатико умер от пневмонии Японский актер Тацуя Накадаи умер в возрасте 92 лет

Известный японский актер Тацуя Накадаи, сыгравший в фильмах «Харакири» и «История Хатико», скончался 11 ноября, сообщила актриса Наоко Эма. Как передает The New York Times, Накадаи умер в японской больнице от пневмонии. Подробности, включая дату похорон, пока не разглашаются.

Издание пишет, что в последние годы он редко снимался, участвуя преимущественно в местных телепроектах. Также большую часть времени он проводил в своей театральной труппе и актерской школе. Однако его роли в культовых картинах, таких как «Семь самураев», «Комната с толстыми стенами» и «Харакири», навсегда вошли в историю кино.

Тем временем стало известно о смерти советского и эстонского артиста и театрального деятеля Евгения Гайчука. На момент смерти ему было 82 года. Причины смерти не раскрываются.

Также появилась информация, что художника-концептуалиста Эрика Булатова кремируют после церемонии прощания, которая пройдет в Париже в пятницу, 14 ноября. Похороны ожидаются в Москве. Булатов умер в возрасте 92 лет. Он был известен как художник-концептуалист, скульптор и фотограф. Также Булатов был почетным членом Российской академии художеств.