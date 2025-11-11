Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 13:11

Актер из фильма о Хатико умер от пневмонии

Японский актер Тацуя Накадаи умер в возрасте 92 лет

Тацуя Накадаи Тацуя Накадаи Фото: 2019 TIFF/AFLO/Global Look Press

Известный японский актер Тацуя Накадаи, сыгравший в фильмах «Харакири» и «История Хатико», скончался 11 ноября, сообщила актриса Наоко Эма. Как передает The New York Times, Накадаи умер в японской больнице от пневмонии. Подробности, включая дату похорон, пока не разглашаются.

Издание пишет, что в последние годы он редко снимался, участвуя преимущественно в местных телепроектах. Также большую часть времени он проводил в своей театральной труппе и актерской школе. Однако его роли в культовых картинах, таких как «Семь самураев», «Комната с толстыми стенами» и «Харакири», навсегда вошли в историю кино.

Тем временем стало известно о смерти советского и эстонского артиста и театрального деятеля Евгения Гайчука. На момент смерти ему было 82 года. Причины смерти не раскрываются.

Также появилась информация, что художника-концептуалиста Эрика Булатова кремируют после церемонии прощания, которая пройдет в Париже в пятницу, 14 ноября. Похороны ожидаются в Москве. Булатов умер в возрасте 92 лет. Он был известен как художник-концептуалист, скульптор и фотограф. Также Булатов был почетным членом Российской академии художеств.

фильмы
кино
шоу-бизнес
культура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме призвали изменить порядок индексации пенсий
Донаты ВСУ обернулись уголовным делом о госизмене
Министр Вотрен ответила на вопрос о числе ядерных боеголовок у Франции
Любитель детского порно получил «условку» из-за ребенка
Двое туристов сорвались в ущелье
Стало известно дата и место прощания с актером Симоновым
Аксенов доложил Путину о состоянии экономики Крыма
Названо число пострадавших при обрушении части колонны комплекса «Снежком»
Мужчина убил знакомого и вложил ему в руку нож, чтобы скрыть следы
Попытка бойца ВСУ атаковать солдат РФ на велосипеде попала на видео
Попытка угона МиГ-31, налет на Крым, экстремист: ВСУ атакуют РФ 11 ноября
Искусствовед раскрыла, какие новогодние игрушки из СССР ценятся выше всего
Маму девочки-маугли заставили платить алименты на ребенка
В Госдуме вынесли решение по проекту обращения к ООН по Венесуэле
В Госдуме раскрыли, на что пойдет депутат Вороновский в ходе следствия
Главы польских спецслужб бойкотируют нового президента
Украинского командира заочно осудили за расстрел российских военнопленных
В России поставили точку в споре об отпуске по уходу с первого рабочего дня
Названо главное условие быстрой отставки правительства Украины
Россияне бросились скупать валюту и ставить рекорды
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.