В Госдуме призвали изменить порядок индексации пенсий

Пенсии необходимо индексировать ежеквартально, заявил 360.ru председатель партии «Справедливая Россия» и глава думской фракции Сергей Миронов. Он отметил, что сейчас, несмотря на рост, выплаты отстают от уровня инфляции.

Из этих рапортов очевидно, что социальная пенсия чуть превысила прожиточный минимум пенсионера, установленный правительством еще в июне прошлого года на основе несбывшихся прогнозов, — рассказал депутат.

Миронов призвал ввести новые правила индексации для того, чтобы рост цен не успевал поглотить прибавку. По его мнению, это позволит сумме пенсий не отставать от зарплат и инфляции.

Ранее Миронов призвал повысить порог нуждаемости для получения детских пособий до как минимум полутора прожиточных минимумов. Так он прокомментировал экспериментальную инициативу по проверке оборотов по всем счетам семей — получателей выплат.