Миронов выступил с новой инициативой по детским пособиям Миронов призвал увеличить порог нуждаемости для семей с детьми

Глава думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал повысить порог нуждаемости для получения детских пособий до как минимум полутора прожиточных минимумов, передает корреспондент NEWS.ru. Так он в ходе выступления перед журналистами в Госдуме прокомментировал экспериментальную инициативу по проверке оборотов по всем счетам семей-получателей выплат, отметив, что большое количество родителей нуждается в финансовой поддержке.

Мы говорим, давайте увеличим порог нуждаемости примерно до полутора-двух прожиточных минимумов. Если мы говорим о демографии, давайте вообще многодетным семьям уберем этот порог нуждаемости. Если у них трое детей, сколько они (семьи — NEWS.ru) получают, давайте все равно давать им пособия, — заявил Миронов.

Ранее лидер «Справедливой России» заявил, что фиксированную выплату к страховой пенсии нужно увеличить в два раза. Он отметил, что предлагаемое увеличение соответствует принципам социальной ответственности, закрепленным в стратегических документах.

До этого сообщалось, что новая форма господдержки для семей с детьми стартует в России с 2026 года. Речь идет о семейной налоговой выплате. Мера призвана облегчить налоговое бремя родителей и улучшить финансовое положение домохозяйств с детьми.