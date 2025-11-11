Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 13:07

Миронов выступил с новой инициативой по детским пособиям

Миронов призвал увеличить порог нуждаемости для семей с детьми

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Глава думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал повысить порог нуждаемости для получения детских пособий до как минимум полутора прожиточных минимумов, передает корреспондент NEWS.ru. Так он в ходе выступления перед журналистами в Госдуме прокомментировал экспериментальную инициативу по проверке оборотов по всем счетам семей-получателей выплат, отметив, что большое количество родителей нуждается в финансовой поддержке.

Мы говорим, давайте увеличим порог нуждаемости примерно до полутора-двух прожиточных минимумов. Если мы говорим о демографии, давайте вообще многодетным семьям уберем этот порог нуждаемости. Если у них трое детей, сколько они (семьи — NEWS.ru) получают, давайте все равно давать им пособия, — заявил Миронов.

Ранее лидер «Справедливой России» заявил, что фиксированную выплату к страховой пенсии нужно увеличить в два раза. Он отметил, что предлагаемое увеличение соответствует принципам социальной ответственности, закрепленным в стратегических документах.

До этого сообщалось, что новая форма господдержки для семей с детьми стартует в России с 2026 года. Речь идет о семейной налоговой выплате. Мера призвана облегчить налоговое бремя родителей и улучшить финансовое положение домохозяйств с детьми.

Сергей Миронов
выплаты
дети
Госдума
Юлия Беккер
Ю. Беккер
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Mitsubishi зарегистрировала домены в России впервые с 2022 года
Покровск, Купянск, Запорожье: как идет наступление ВС РФ 11 ноября
В Госдуме призвали изменить порядок индексации пенсий
Донаты ВСУ обернулись уголовным делом о госизмене
Министр Вотрен ответила на вопрос о числе ядерных боеголовок у Франции
Любитель детского порно получил «условку» из-за ребенка
Двое туристов сорвались в ущелье
Стало известно дата и место прощания с актером Симоновым
Аксенов доложил Путину о состоянии экономики Крыма
Названо число пострадавших при обрушении части колонны комплекса «Снежком»
Мужчина убил знакомого и вложил ему в руку нож, чтобы скрыть следы
Попытка бойца ВСУ атаковать солдат РФ на велосипеде попала на видео
Попытка угона МиГ-31, налет на Крым, экстремист: ВСУ атакуют РФ 11 ноября
Искусствовед раскрыла, какие новогодние игрушки из СССР ценятся выше всего
Маму девочки-маугли заставили платить алименты на ребенка
В Госдуме вынесли решение по проекту обращения к ООН по Венесуэле
В Госдуме раскрыли, на что пойдет депутат Вороновский в ходе следствия
Главы польских спецслужб бойкотируют нового президента
Украинского командира заочно осудили за расстрел российских военнопленных
В России поставили точку в споре об отпуске по уходу с первого рабочего дня
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.