Жительница Новосибирска будет судиться из-за перелома позвоночника у сына

Жительница Новосибирска судится со школой из-за перелома позвоночника у сына, сообщает «КП-Новосибирск». Травма произошла из-за конфликта между учениками.

Сын услышал хруст в спине, застонал от боли, заплакал: ему помогли подняться, повели к учителю. Сын терпел еще целый урок, после чего его решили отпустить домой. Педагог не стала вызывать скорую, позвонила мне, — рассказала мать пострадавшего.

В прокуратуре Октябрьского района установили, что во время инцидента учителя действовали с нарушениями. Педагоги неправильно оказали доврачебную помощь, несмотря на жалобы, отправили ребенка сидеть за партой и не вызвали скорую.

Ранее сообщалось, что прокуратура взыскала с ТСЖ компенсацию за травму школьницы, которую девочка получила в результате падения на обледеневшей дорожке в Петербурге. Несовершеннолетней постановили выплатить 600 тыс. рублей.