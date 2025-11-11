Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 13:50

Двое туристов сорвались в ущелье

В Карачаево-Черкесии двое туристов оступились и сорвались в Махарское ущелье

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На перевале Кичи-Муруджу в Карачаево-Черкесии двое туристов сорвались со склона и получили травмы, передает Telegram-канал Baza. Группа из пяти туристов отправилась в поход по Махарскому ущелью.

Путешественники не смогли выбраться самостоятельно. Спасатели прибыли на место происшествия, чтобы помочь пострадавшим. Поход не был официально организован.

Ранее в итальянском Трентино — Южный Тироль пятеро альпинистов из Германии погибли под лавиной 1 ноября. Инцидент произошел на северном склоне горы Фертайншпитце (3545 м). Сначала нашли тела двух мужчин и женщины, вечером поиски прекратились из-за плохой видимости. На следующий день обнаружили отца и его дочь. Всего участвовали три группы из семи человек. Двое выживших доставлены в больницу Больцано вертолетом, их жизни вне опасности.

Ранее на Камчатке циклон заблокировал четверых человек на горном перевале. Они столкнулись с нехваткой продовольствия и топлива, после чего подали сигнал бедствия. Спасатели выехали на помощь, но их усилия осложнялись экстремальными погодными условиями, включая сильные снегопады и ветер до 50 м/с.

