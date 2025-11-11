Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 12:19

Полиция поймала мужчину, забившего барана во дворе многоэтажки

В Тюмени задержали мужчину, который забил барана во дворе дома возле школы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Тюмени мужчину привлекли к административной ответственности за забой барана во дворе многоквартирного дома, сообщает информационный центр регионального правительства. Полиция также проверяет наличие в его действиях состава преступления по статье о жестоком обращении с животными.

По информации источника, инцидент получил огласку после распространения соответствующих публикаций в Telegram-каналах. После установления личности нарушителя правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Тюмени неизвестные зарезали барана во дворе жилого дома. Группа из семи человек вытащила животное из автомобиля и заколола его в непосредственной близости от детской спортивной площадки. После этого тушу погрузили в машину и скрылись с места происшествия, оставив после себя лужу крови и следы шерсти.

До этого в Новой Москве мигранты зарезали и разделали барана прямо на детской площадке у многоквартирного дома. Все произошло в Троицком административном округе во дворе ЖК «Ирландский квартал».

Тюмень
бараны
школы
задержания
