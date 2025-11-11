Взятие российскими войсками Новоуспеновского откроет им путь к Гуляйполю, за освобождением которого ВСУ ждет обвал всего фронта в Запорожской области, заявил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. О переходе населенного пункта под контроль российских военных Минобороны РФ информировало 11 ноября.

Группировка «Восток» <...> уверенно идет на райцентр – город Гуляйполе с довоенным населением около 16 тысяч человек. Его освобождение позволит выйти на Орехов с северо-востока и ударить в тыл украинской линии обороны. Это грозит ВСУ обвалом фронта в Запорожье, — указал журналист.

Ранее командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка группировки «Запад» с позывным Ловец заявил, что бойцы российской армии освободили нефтебазу и две железнодорожные станции в Купянске от ВСУ. Он отметил, что так ВС РФ все больше усиливают влияние в населенном пункте.

До этого старший стрелок 36-й гвардейской бригады группировки войск «Восток» с позывным Звезда заявил, что при освобождении населенного пункта Волчье в Днепропетровской области российские военнослужащие применили специальный маневр для дезориентации противника. Штурмовики использовали тактику «кочерги» — прием отвлечения внимания врага.