Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
11 ноября 2025 в 15:12

Военкор раскрыл значение освобождения Новоуспеновского

Коц: освобождение Новоуспеновского приближает обвал фронта в Запорожье для ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Взятие российскими войсками Новоуспеновского откроет им путь к Гуляйполю, за освобождением которого ВСУ ждет обвал всего фронта в Запорожской области, заявил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. О переходе населенного пункта под контроль российских военных Минобороны РФ информировало 11 ноября.

Группировка «Восток» <...> уверенно идет на райцентр – город Гуляйполе с довоенным населением около 16 тысяч человек. Его освобождение позволит выйти на Орехов с северо-востока и ударить в тыл украинской линии обороны. Это грозит ВСУ обвалом фронта в Запорожье, — указал журналист.

Ранее командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка группировки «Запад» с позывным Ловец заявил, что бойцы российской армии освободили нефтебазу и две железнодорожные станции в Купянске от ВСУ. Он отметил, что так ВС РФ все больше усиливают влияние в населенном пункте.

До этого старший стрелок 36-й гвардейской бригады группировки войск «Восток» с позывным Звезда заявил, что при освобождении населенного пункта Волчье в Днепропетровской области российские военнослужащие применили специальный маневр для дезориентации противника. Штурмовики использовали тактику «кочерги» — прием отвлечения внимания врага.

военкоры
Александр Коц
ВС РФ
ВСУ
Запорожская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
СК возбудил уголовное дело после обрушения части колонны «Снежкома»
Иммунолог перечислила главные аллергены в квартире
Увеличилось число пострадавших при мощном обрушении обломков в Красногорске
Лунгин дал оценку новому сериалу Крыжовникова «Москва слезам не верит»
Психолог назвала неочевидный фактор, мешающий найти любовь
Обрушение колонны «Снежкома» в Красногорске: пострадавшие, был ли это БПЛА
Стало известно, кого обвинили по делу о коррупции в энергетике Украины
«Давид и Голиаф»: снимок Тейлор Свифт и Сабрины Карпентер «взорвал» Сеть
P. Diddy получил шанс вырваться на свободу раньше срока
Военэксперт назвал важное отличие антидрона «Серп-П6» от предыдущей модели
Неизлечимая болезнь, скандалы, дружба с Зеленским: как живет Марат Башаров
Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» украинец пожаловался на компанию
Автоэксперт перечислил авто, которые можно будет привозить после 1 декабря
Военкор раскрыл значение освобождения Новоуспеновского
В Госдуме предложили способ мотивировать россиян меньше пить алкоголь
Эксперт объяснил, почему покупатели стали сами заказывать машины из Китая
Военэксперт ответил, когда могут сократиться обстрелы Белгорода и Курска
Крупный российский бизнесмен умер в европейской стране
Аксенов дал Путину железобетонное обещание
Зоозащитники устроили дебош в приюте Хабаровска
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.