10 ноября 2025 в 20:35

Лимонное суфле: легкий десерт к кофе и чаю

Рецепт суфле Рецепт суфле Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сегодня поделимся рецептом еще одного вкусного десерта, который отлично подойдет и к кофе, и к чаю. Готовим лимонное суфле.

Ингредиенты:

  • куриные яйца — 2 шт.;
  • сахар — 1/2 ст.;
  • мука пшеничная — 1/4 ст.;
  • молоко 3,2% — 1/4 ст.;
  • сливочное масло 82,5% — 40 г;
  • лимон — 1 шт.;
  • сахарная пудра — 20 г;
  • сода — на кончике ножа.

Отделить яичные белки от желтков. Желтки взбить с сахаром и растопленным на водяной бане сливочным маслом. Ввести в смесь соду и муку, перемешать. С лимона натереть цедру на мелкой терке и добавить в тесто, все смешать вилкой. Затем туда же влить молоко и свежевыжатый лимонный сок.

В отдельной миске взбить белки до появления устойчивых пиков. Ввести в пену тесто и вымешать венчиком. Форму для выпекания смазать небольшим количеством сливочного масла и вылить туда тесто. Выпекать в разогретой духовке при 200 градусах 15 минут. Лимонное суфле, приготовленное по этому рецепту, подают с посыпкой из сахарной пудры.

  • Калорийность на 100 г: 228,05 ккал
  • БЖУ: 4,45/10,47/28,88
  • Время приготовления: 30 минут

Ранее мы поделились рецептом кексов по Дюкану.

Екатерина Метелева
Е. Метелева
