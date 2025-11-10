Лимонное суфле: легкий десерт к кофе и чаю

Сегодня поделимся рецептом еще одного вкусного десерта, который отлично подойдет и к кофе, и к чаю. Готовим лимонное суфле.

Ингредиенты:

куриные яйца — 2 шт.;

сахар — 1/2 ст.;

мука пшеничная — 1/4 ст.;

молоко 3,2% — 1/4 ст.;

сливочное масло 82,5% — 40 г;

лимон — 1 шт.;

сахарная пудра — 20 г;

сода — на кончике ножа.

Отделить яичные белки от желтков. Желтки взбить с сахаром и растопленным на водяной бане сливочным маслом. Ввести в смесь соду и муку, перемешать. С лимона натереть цедру на мелкой терке и добавить в тесто, все смешать вилкой. Затем туда же влить молоко и свежевыжатый лимонный сок.

В отдельной миске взбить белки до появления устойчивых пиков. Ввести в пену тесто и вымешать венчиком. Форму для выпекания смазать небольшим количеством сливочного масла и вылить туда тесто. Выпекать в разогретой духовке при 200 градусах 15 минут. Лимонное суфле, приготовленное по этому рецепту, подают с посыпкой из сахарной пудры.

Калорийность на 100 г: 228,05 ккал

БЖУ: 4,45/10,47/28,88

Время приготовления: 30 минут

