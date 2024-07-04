Кексы по Дюкану в микроволновке: готовим разрешенный десерт

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Рецепт диетических кексов в кружке

Во время диеты, подразумевающей отказ от сладкого, «запрещенки» хочется в несколько раз сильнее, чем обычно. В этом случае можно приготовить кексы в микроволновке, которые разрешены на диете Дюкана.

Ингредиенты:

овсяные отруби мелкого помола — 2 ст. л.;

куриные яйца — 1 шт.;

кефир обезжиренный — 2 ст. л.;

какао-порошок обезжиренный — 1 ч. л.;

разрыхлитель для теста — 1 ч. л.;

сахарозаменитель — по вкусу.

В миске смешать все ингредиенты, взбить миксером. Вылить в высокую кружку — она должна быть заполнена не более чем на 1/3. Выпекать в микроволновой печи на максимальной мощности 3 минуты.

Калорийность кекса по Дюкану, приготовленного в микроволновке, на 100 г: 130,93 ккал.

БЖУ: 9,83/5,84/8,85.

Время приготовления: 10 минут.

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