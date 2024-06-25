Как приготовить куриные желудки: режем, жарим, тушим

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Как приготовить куриные желудки

Куриные желудки — не менее вкусное и полезное блюдо, чем куриная печень или сердечки. Главное — знать, как правильно их приготовить. Сегодня поделимся простым рецептом.

Ингредиенты:

куриные желудки — 1 кг;

репчатый лук — 1 шт. крупная;

сметана 20% — 3 ст. л.;

подсолнечное масло — 1/2 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Куриные желудки перебрать, при необходимости — почистить. Порезать тонкими пластинками. Сковороду раскалить, смазать половиной масла, выложить желудки. Обжаривать, помешивая, пока все кусочки не станут серыми. Переложить получившийся полуфабрикат в чугунную кастрюлю или емкость с толстым дном, накрыть крышкой и поставить на небольшой огонь. Лук почистить, порезать полукольцами и обжарить на остатках масла. Уложить лук сверху на желудки, закрыть крышкой и держать на слабом огне не менее 50 минут, периодически помешивая, чтобы не пригорело. Затем добавить в кастрюлю сметану, посолить, поперчить, перемешать и тушить еще около 15–20 минут. Тушеные куриные желудки можно подать с картофельным пюре, украсив зеленью.

Теперь вы знаете, как приготовить куриные желудки, чтобы они были мягкими. Ранее мы рассказали, как быстро и легко пожарить куриную печень.

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