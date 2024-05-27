Готовим гуакамоле из авокадо по простому традиционному рецепту

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Гуакамоле

Гуакамоле с авокадо — густая витаминная закуска, зародившаяся в Мексике. Делимся традиционным рецептом, требующим всего 7 ингредиентов.

Состав

Авокадо — 2 шт.;

томат — 1 шт.;

луковица репчатая — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

сок лайма или лимона — 3 ст. л.;

свежая кинза или кориандр — несколько стеблей;

специи — по желанию.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Гуакамоле из авокадо

Способ приготовления

Разрежьте авокадо, избавьтесь от косточки. С помощью ложки вычерпните мякоть, разомните в миске до консистенции пюре.

Нашинкуйте чеснок и лук как можно мельче, кинзу нарежьте. Удалите кожицу помидора, мелко нарубите мякоть. Пересыпьте к пюре.

Полейте смесь лаймовым соком (можно заменить лимонным). Посолите и поперчите по желанию.

Перемешайте все ингредиенты.

Гуакамоле из авокадо можно подавать как полноценную холодную закуску или как соус-дип для обмакивания снеков.

Ранее мы поделились простым рецептом рыбной закуски форшмак.

Читайте также:

Оригинальный рецепт русского рыбника: как приготовить пирог из рыбы

Как приготовить грузинский суп харчо: оригинальный рецепт

Колобки из творога, жаренные в масле: простой рецепт шариков на сковороде

Как приготовить окрошку на квасе с колбасой: классический рецепт окрошки

Жаренные пельмени на сковороде: очень простые, хрустящие и сочные