Как приготовить окрошку на квасе с колбасой: классический рецепт окрошки

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Окрошка

Окрошка на квасе с колбасой — освежающее угощение и настоящее спасение в жаркие дни. Рассказываем, как приготовить окрошку по традиционному рецепту.

Ингредиенты

квас — 1,5 л;

колбаса вареная — 300 г;

огурцы свежие — 2 шт.;

яйца — 4 шт.;

картофель — 4–5 шт.;

редис — 8 шт.;

горчица — 1 ч. л. (по желанию);

зеленый лук — по вкусу;

укроп — по вкусу;

перец, соль — по вкусу.

Способ приготовления

Сварите картошку и яйца. Дайте остыть, снимите кожуру и скорлупу, порубите кубиками.

Мелко нарежьте лук и укроп. Колбасу нарубите кубиками, огурцы и редиску — полукольцами или кубиками.

Соедините ингредиенты в глубокой емкости, посыпьте солью и перцем. Если хотите, добавьте горчицу. Тщательно перемешайте.

Влейте в емкость квас, перемешайте. Либо распределите колбасно-овощную смесь по тарелкам и соедините с квасом уже в них.

Вы приготовили классическую окрошку на квасе с колбасой! Подавайте холодной. Можно сдобрить сметаной.

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