Окрошка на квасе с колбасой — освежающее угощение и настоящее спасение в жаркие дни. Рассказываем, как приготовить окрошку по традиционному рецепту.
Ингредиенты
- квас — 1,5 л;
- колбаса вареная — 300 г;
- огурцы свежие — 2 шт.;
- яйца — 4 шт.;
- картофель — 4–5 шт.;
- редис — 8 шт.;
- горчица — 1 ч. л. (по желанию);
- зеленый лук — по вкусу;
- укроп — по вкусу;
- перец, соль — по вкусу.
Способ приготовления
Сварите картошку и яйца. Дайте остыть, снимите кожуру и скорлупу, порубите кубиками.
Мелко нарежьте лук и укроп. Колбасу нарубите кубиками, огурцы и редиску — полукольцами или кубиками.
Соедините ингредиенты в глубокой емкости, посыпьте солью и перцем. Если хотите, добавьте горчицу. Тщательно перемешайте.
Влейте в емкость квас, перемешайте. Либо распределите колбасно-овощную смесь по тарелкам и соедините с квасом уже в них.
Вы приготовили классическую окрошку на квасе с колбасой! Подавайте холодной. Можно сдобрить сметаной.
Ранее мы рассказывали, как приготовить солянку по традиционному рецепту.
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