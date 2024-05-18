Готовим домашнее печенье из 7 ингредиентов: очень быстро и легко

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Домашнее печенье

Домашнее печенье — идеальное лакомство к чаю и простое блюдо, которое порадует близких. Рассказываем, как испечь печенье в духовке, используя минимум ингредиентов.

Ингредиенты

мука — 400 г;

масло сливочное — 200 г;

сахар — 140–200 г (по вкусу);

яйца — 2 шт.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

разрыхлитель — ½ ч. л.;

соль — на кончике ножа.

Способ приготовления

Оставьте сливочное масло размягчаться при комнатной температуре.

В глубокой емкости смешайте яйца, обычный и ванильный сахар, щепотку соли. Тщательно перемешайте.

Добавьте мягкое масло, снова перемешайте.

Просейте муку, соедините с разрыхлителем. Частями всыпьте муку в яично-сахарную смесь. Замешивайте до однородности на присыпанном мукой столе или кухонной доске. Уберите в холодильник на 30 минут.

Поставьте духовку разогреваться до 180 градусов.

Выложите тесто на стол или доску, посыпанную мукой, раскатайте в пласт толщиной около ½ см. С помощью формочек или стакана вырежьте печенье.

Застелите противень пергаментом, выложите печенье на небольшом расстоянии друг от друга.

Выпекайте 7–15 минут (в зависимости от духовки) до золотистой корочки.

Дайте домашнему печенью остыть и подавайте к чаю!

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