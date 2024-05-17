Легкий рецепт блинов: печем нежные ароматные блинчики на молоке

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Блины

Блины — традиционное русское лакомство. Рассказываем, как легко испечь блины из муки, яиц и молока, затратив минимум времени и усилий.

Ингредиенты

молоко — 700 мл;

яйца — 3 шт.;

мука — 300 г;

сахар — 1–3 ст. л. (по вкусу);

соль — щепотка (по вкусу);

масло растительное — 2–3 ст. л.

Способ приготовления

Подготовьте глубокую емкость. Разбейте в нее яйца, всыпьте сахар и посолите. Перемешайте. Затем долейте молоко и вновь смешайте.

Заранее просейте муку. Затем небольшими порциями всыпьте ее в яично-молочную смесь, продолжая перемешивать. Добавьте растительное масло.

С помощью венчика взбейте смесь до однородности и консистенции однопроцентного кефира. Дайте настояться в течение 10–30 минут.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Рецепт блинов

Смажьте сковороду маслом и разогрейте.

Наберите ½ или ⅔ половника теста и вылейте на сковородку. Для равномерного распределения теста слегка вращайте сковороду по кругу.

Пеките блин около двух минут до румяной корочки. Когда его уголки схватятся, приподнимите блин лопаткой и переверните. Выпекайте еще около минуты.

Нежные блины готовы! В качестве начинки используйте сметану, сгущенку или варенье.

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