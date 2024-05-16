Говяжья печень — простой деликатес, богатый питательными веществами и ускоряющий обмен веществ. Рассказываем, как быстро потушить печень с луком в сковороде.
Ингредиенты
- говяжья печень — 800 г;
- мука — 100 г;
- лук — 1 шт.;
- растительное масло — 2–3 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу.
Способ приготовления
Подготовьте говяжью печень. Промойте ее, обсушите и очистите от пленки. Нарежьте на кусочки (размер определите по собственному усмотрению).
Обваляйте печень в муке.
Лук нашинкуйте полукольцами. Смажьте сковороду маслом, поставьте разогреваться. Пересыпьте лук в сковороду и обжарьте до прозрачности.
Переложите печень в сковороду с луком. Посыпьте солью и перцем по желанию. Обжаривайте пару минут.
Добавьте к печени немного воды. Накройте крышкой, поставьте на слабый огонь и тушите около 15 минут. Печень должна легко разламываться и приобрести равномерный серый цвет внутри.
Вот и все! Говяжью печень с луком можно подавать к столу. Она отлично дополнит картофель, рис или гречку.
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