Квашеная капуста — отличный способ заготовить на зиму сразу большой объем овощей, которые впоследствии станут основой для многих блюд или сыграют роль простой, но вкусной закуски. Закваска капусты в домашних условиях не требует особых навыков и умений, а также специального оборудования или редких ингредиентов. Все можно сделать по-старинке — порезать ножом, уложить в бочонок, ведро или кастрюлю. Добавить простые продукты — морковь, свеклу или ягоды. Предлагаем вам несколько интересных рецептов, проверенных временем.
Закваска капусты по классическому рецепту
Самый простой рецепт закваски капусты на зиму включает в себя всего три ингредиента и занимает три дня. Потребуется взять:
- капуста — кочан на 3,5 кг (после шинковки — 3 кг);
- морковь — 0,5 кг;
- соль — 75 г.
Морковь чистим и измельчаем на крупной терке. С капусты срезаем верхние листы, откладываем их в сторону. Вилок нарезаем ножом на тонкие полоски или натираем на терке для шинковки овощей. В большой таз складываем капусту, пересыпаем ее морковью и добавляем соль. Затем всю массу нужно перетереть руками или растолочь толкушкой (картофелемялкой или пестом для приготовления пюре).
Дно емкости, где будет кваситься капуста (ведро, кастрюля или бочонок), выстилаем верхними листьями с кочана. Укладываем капустно-морковную массу, утрамбовывая ее как можно плотнее. Сверху на капусту кладем широкую тарелку и ставим гнет, например, трехлитровую банку с солеными огурцами. Вскоре после этого из капусты выступит сок и закроет всю массу полностью. Сок будет прибывать в течение суток, поэтому не набивайте емкость доверху — оставьте место для жидкости. Или же поставьте сосуд с капустой в таз.
После этого ведро с капустой убираем в тепло — обычно ставят около батареи. Весь процесс закваски капусты займет три дня. Чтобы квашеная капуста не получилась горькой, каждые 12 часов нужно снимать гнет и деревянным шестом прокалывать массу на всю глубину в нескольких местах. Через проколы будет выходить углекислый газ, отчего капустный сок станет мутным и начнет пениться.
Через трое суток сок опустится, станет прозрачным, пена исчезнет. Готовый продукт можно расфасовать в стеклянные банки, залить рассолом, закрыть полиэтиленовыми крышками и убрать в прохладное место.
Рецепт закваски капусты с клюквой, тмином или фенхелем
На основе этого простого рецепта приведем пример, как квасить капусту с добавлением небольшого количества различных ингредиентов, придающих готовому блюду пикантность.
Так, для приготовления квашеной капусты с клюквой, согласно рецепту, нам потребуется:
- капуста белокочанная — 5 кг;
- клюква — 200 г;
- морковь — 1 кг;
- соль — 125 г.
Капуста и морковь шинкуются и перетираются с солью точно так же, как в классическом рецепте. Однако при закладке в емкость для квашения слои капусты пересыпают ягодами. Процесс приготовления занимает трое суток.
Также на основе традиционного рецепта можно приготовить квашеную капусту с семенами тмина или фенхеля. Продукты берутся в следующих пропорциях:
- капуста белокочанная — 5 кг;
- морковь — 1 кг;
- соль — 125 г;
- семена фенхеля или тмина — большая горсть.
В этом случае приправы добавляются в капусту одновременно с морковью и солью. Процесс закваски занимает столько же времени, как и в классическом рецепте.
Как квасить капусту с хреном
Рецепт закваски капусты с хреном требует точного соблюдения пропорций. В противном случае продукт может получиться слишком острым.
Для приготовления квашеной капусты с хреном требуется взять:
- капуста белокочанная — 3 кг;
- морковь — 600 г;
- корень хрена — 150 г;
- сахар — 6 ст. л.;
- соль — 3 ст. л.;
- лавровый лист — 6 шт.;
- перец душистый горошком — 15 шт.;
- вода — 2,1 л.
Капусту шинкуем тонкими полосками, морковь натираем на крупной терке. Корень хрена натираем на мелкой терке. В кастрюлю наливаем воду, добавляем соль, лавровый лист и перец. Доводим до кипения, держим на огне 2–3 минуты и выключаем. Рассол должен полностью остыть.
В большую емкость выкладываем капусту, морковь, хрен и заливаем рассолом. Емкость накрываем крышкой, оставляя небольшой зазор, чтобы выходил углекислый газ. Затем емкость оставляем при комнатной температуре на трое суток. После этого в кастрюлю добавляем сахар, все тщательно перемешиваем и убираем в холодильник на сутки. После этого квашеная капуста с хреном готова: ее можно сразу подавать на стол или разложить по стеклянным банкам, закрыть полиэтиленовыми крышками и хранить в холодильнике.
Закваска вкусной капусты со свеклой в домашних условиях
Капуста, квашенная со свеклой, сама по себе может считаться готовым блюдом. Достаточно добавить в нее резаный репчатый лук и растительное масло — и готов салат. Для приготовления капусты по этому рецепту нам необходимо взять:
- капуста белокочанная — 6 кг;
- морковь — 1,5 кг;
- свекла — 1 кг;
- петрушка или кинза — 15 г;
- чеснок — 1 головка;
- перец горошком — 7 шт.;
- листья вишни — 100 г (можно замороженные);
- лавровый лист — 10 шт.;
- соль — 6 ст. л.;
- корица в палочках — 2 шт.;
- вода — 3,6 л.
Кочаны капусты рубятся на 4 части. Морковь нарезается кружочками, свекла — тонкими пластинками. Чеснок разделяем на зубчики. Зелень режем. Для приготовления рассола кипятим воду, добавляем в нее соль, листья вишни и все специи. Кипятим пару минут, убираем с огня и остужаем.
На дно большой кастрюли или ведра укладываем верхние листья с кочанов. На них кладем куски капусты, стараясь уложить их как можно плотнее. Сверху засыпаем морковь, свеклу, чеснок. Снова закрываем капустными листьями, заливаем рассолом и ставим под гнет. Рассол должен покрывать овощи не менее чем на 4 см. При комнатной температуре капуста будет кваситься пять суток, после чего ее можно разложить по банкам, залить рассолом, закрыть крышками и хранить в холодильнике.
Что нужно знать при квашении капусты
- Закваска капусты начинается в октябре и может продолжаться почти до конца ноября.
- Начинать квасить капусту лучше на растущей Луне.
- Для приготовления нельзя брать йодированную соль — только обычную поваренную, лучше — крупного помола.
- Если вы готовите капусту по бабушкиному рецепту, но забыли, сколько нужно соли, — берите из расчета 25 г (или 1 ст. л.) на 1 кг капусты.
- В рецепте можно менять количество моркови, тмина, ягод, хрена и лаврового листа. Но соотношение соли и капусты должно оставаться неизменным — это залог того, что капуста заквасится так как должна.
- Для приготовления лучше брать родниковую или фильтрованную воду. Обычная водопроводная может придать готовому продукту неприятный вкус.
- Готовую квашеную капусту можно замораживать: на вкус это не повлияет, но она перестанет хрустеть.
- Во время закваски необходимо, чтобы из капусты выходил углекислый газ, иначе готовый продукт получится горьким.
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