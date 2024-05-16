Борщ — сытное блюдо, популярное в России и странах СНГ. Рассказываем, как приготовить сытный суп с кусочками сочного мяса.
Ингредиенты
- мясо по вкусу (говядина, свинина) — 500 г;
- капуста — 200 г (около 1/4 кочана);
- картофель — 2–3 шт.;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- свекла — 1–2 шт.;
- помидоры — 2 шт. (или томатная паста — 2 ст. л.);
- перец горошком — по вкусу;
- чеснок — 2–3 зубчика по желанию;
- соль — по вкусу;
- лавровый лист — по вкусу;
- зелень — по вкусу.
Способ приготовления
Принимаясь за приготовление борща, первым делом отварите мясо. В процессе удаляйте пену. Процедите готовый бульон. Если вы варили мясо цельным ломтем, нарежьте его на кусочки и верните в бульон.
Нашинкуйте капусту, порежьте картофель кубиками. Добавьте их в бульон и варите, пока они не станут мягкими.
Нашинкуйте свеклу, морковь и лук. Поджарьте их на разогретой сковороде. Добавьте 1/2 стакана бульона и тушите до мягкости (около 10 минут). Затем добавьте нарезанные помидоры или томатную пасту.
Переложите зажарку в бульон. При желании приправьте специями. Варите на медленном огне до кипения, затем накройте крышкой и оставьте на 10–30 минут.
Сытный суп готов! Подавать можно с зеленью, сметаной или майонезом.
Ранее мы поделились необычными рецептами квашеной капусты.
Читайте также:
Простые рецепты пышного ароматного омлета на сковороде и в духовке
История и рецепты винегрета: от закуски с рябчиками до салата с капустой
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Классический рецепт шарлотки — нежного пирога с яблоками
Готовим тирамису — итальянский кофейный десерт без выпекания