Классический рецепт наваристого борща с мясом

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Борщ

Борщ — сытное блюдо, популярное в России и странах СНГ. Рассказываем, как приготовить сытный суп с кусочками сочного мяса.

Ингредиенты

мясо по вкусу (говядина, свинина) — 500 г;

капуста — 200 г (около 1/4 кочана);

картофель — 2–3 шт.;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

свекла — 1–2 шт.;

помидоры — 2 шт. (или томатная паста — 2 ст. л.);

перец горошком — по вкусу;

чеснок — 2–3 зубчика по желанию;

соль — по вкусу;

лавровый лист — по вкусу;

зелень — по вкусу.

Способ приготовления

Принимаясь за приготовление борща, первым делом отварите мясо. В процессе удаляйте пену. Процедите готовый бульон. Если вы варили мясо цельным ломтем, нарежьте его на кусочки и верните в бульон.

Нашинкуйте капусту, порежьте картофель кубиками. Добавьте их в бульон и варите, пока они не станут мягкими.

Нашинкуйте свеклу, морковь и лук. Поджарьте их на разогретой сковороде. Добавьте 1/2 стакана бульона и тушите до мягкости (около 10 минут). Затем добавьте нарезанные помидоры или томатную пасту.

Переложите зажарку в бульон. При желании приправьте специями. Варите на медленном огне до кипения, затем накройте крышкой и оставьте на 10–30 минут.

Сытный суп готов! Подавать можно с зеленью, сметаной или майонезом.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Рецепт борща

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