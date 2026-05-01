01 мая 2026 в 11:00

Ленивая вкусняшка из хлеба за 5 минут — «Кусочник» улетает быстрее, чем ты успеешь моргнуть

Когда дома почти пусто, а есть хочется прямо сейчас, выручает простой «Кусочник». Это что-то среднее между гренками и омлетом, но готовится быстрее и получается неожиданно вкусно. Подходит и на завтрак, и как перекус на скорую руку.

Ингредиенты:

  • хлеб — 2 толстых ломтика;
  • яйцо — 1 шт.;
  • молоко — 80 мл (или сметана — 1 ст. л.);
  • сливочное масло — 1 ст. л.;
  • соль — щепотка;
  • сахар — 1 ч. л. (по желанию);
  • корица — щепотка (по желанию).

Приготовление

Хлеб нарежьте кубиками и отправьте на сковороду с растопленным маслом. Обжаривайте, помешивая, до румяной корочки. Тем временем взбейте яйцо с солью и молоком или сметаной. Если хочется сладкий вариант, добавьте сахар и немного корицы.

Вылейте смесь на горячий хлеб и быстро перемешайте. Готовьте еще около минуты, чтобы все схватилось. Переложите на тарелку — и можно есть.

Сверху можно посыпать сахарной пудрой или подать с вареньем. Просто, быстро и без лишних хлопот.

блюда
Марина Макарова
М. Макарова
