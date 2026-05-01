Ученые узнали, как сахар влияет на работу клеток мозга NatNeuro: сахар в мозге укрепляет защиту нейронов и ускоряет их работу

Концентрация глюкозы в головном мозге воздействует на выработку миелина, который выступает изолирующей оболочкой нервных отростков и обеспечивает высокую скорость проведения нервных импульсов, такой вывод сделали специалисты Городского университета Нью-Йорка. Как передает NatNeuro миелин продуцируется особыми клетками, олигодендроцитами. Они возникают из клеток-предшественников.

Данный процесс стартует еще до рождения человека и не прекращается во взрослой жизни. Благодаря ему развиваются важнейшие способности — от движений до речи. Ученые установили, что количество глюкозы в различных отделах мозга служит не просто топливом, но и управляющим сигналом для поведения клеток. В зонах с повышенным содержанием глюкозы клетки-предшественники активно размножаются, пополняя свой резерв. Когда же уровень сахара падает, те же самые клетки приступают к созреванию и превращаются в олигодендроциты, которые и создают миелин.

Главную роль в этом механизме выполняет фермент под названием АТФ-цитрат-лиаза. Он помогает клеткам использовать продукты расщепления глюкозы для включения генов, отвечающих за деление. Когда исследователи заблокировали этот фермент у лабораторных мышей, их клетки стали размножаться хуже. Это привело к временному понижению уровня миелина.

Ранее нутрициолог Ольга Панова заявляла, что частое употребление сладкого ведет к появлению морщин. Сахар, как пояснила специалист, препятствует синтезу коллагена. Глюкоза присутствует не только в кондитерских изделиях, но также в соусах и несладкой выпечке.