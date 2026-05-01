День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 мая 2026 в 12:44

Ученые узнали, как сахар влияет на работу клеток мозга

NatNeuro: сахар в мозге укрепляет защиту нейронов и ускоряет их работу

Подписывайтесь на нас в MAX

Концентрация глюкозы в головном мозге воздействует на выработку миелина, который выступает изолирующей оболочкой нервных отростков и обеспечивает высокую скорость проведения нервных импульсов, такой вывод сделали специалисты Городского университета Нью-Йорка. Как передает NatNeuro миелин продуцируется особыми клетками, олигодендроцитами. Они возникают из клеток-предшественников.

Данный процесс стартует еще до рождения человека и не прекращается во взрослой жизни. Благодаря ему развиваются важнейшие способности — от движений до речи. Ученые установили, что количество глюкозы в различных отделах мозга служит не просто топливом, но и управляющим сигналом для поведения клеток. В зонах с повышенным содержанием глюкозы клетки-предшественники активно размножаются, пополняя свой резерв. Когда же уровень сахара падает, те же самые клетки приступают к созреванию и превращаются в олигодендроциты, которые и создают миелин.

Главную роль в этом механизме выполняет фермент под названием АТФ-цитрат-лиаза. Он помогает клеткам использовать продукты расщепления глюкозы для включения генов, отвечающих за деление. Когда исследователи заблокировали этот фермент у лабораторных мышей, их клетки стали размножаться хуже. Это привело к временному понижению уровня миелина.

Ранее нутрициолог Ольга Панова заявляла, что частое употребление сладкого ведет к появлению морщин. Сахар, как пояснила специалист, препятствует синтезу коллагена. Глюкоза присутствует не только в кондитерских изделиях, но также в соусах и несладкой выпечке.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Идет ва-банк»: журналист разоблачил Мерца и его мечту о милитаризации ФРГ
Трое детей пострадали в российском приграничье при обстрелах ВСУ
Москвичам рассказали, когда ждать метеорологическое лето
Mash: легендарный ведущий «В мире животных» завершил карьеру на ТВ
Мошенники начали вымогать деньги у пожилых под видом повышения пенсий
Московским дворникам предлагают зарплату до 108 тыс. рублей
Японский депутат пообещал передать таинственное послание чиновникам из РФ
Ученые узнали, как сахар влияет на работу клеток мозга
В Турции подготовили «сюрприз» для туристов, снизив один вид налога
Поиски Асылханова: последние новости 1 мая, что говорят семья и эксперты
Почему не работает Telegram сегодня, 1 мая: замедление, будет ли блокировка
ВС России за неделю нанесли шесть ударов возмездия по объектам ВСУ
Россиян будут лишать прописки из-за одной уловки
В Росгвардии рассказали, как воры выбирают квартиры
ВСУ «мотивируют» своих солдат на продвижение заряженными минометами
Черноморский флот спас Россию от безэкипажных катеров ВСУ
Россиянам пригрозили тюрьмой за сбор грибов
Росавиация ограничила действие сертификата базового авиаперевозчика Ижевска
Раскрыто, чем обернулась попытка главы ФИФА помирить Израиль и Палестину
«Лебедь, рак и щука»: Прилепин назвал главную проблему российских патриотов
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.