Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 марта 2026 в 13:57

Нутрициолог назвала неочевидную причину развития морщин

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Употребление сладкого способствует развитию морщин, рассказала «Радио 1» нутрициолог Ольга Панова. Она отметила, что сахар мешает выработке коллагена.

Мы привыкли добавлять сладкое «для настроения», даже когда уже сыты. Однако на здоровье это отражается очень сильно — особенно у женщин. Если мы едим много сахара, то у нас появляется больше морщин, потому что сахар мешает формированию коллагена. То есть мы быстрее стареем, — рассказала Панова.

Нутрициолог предупредила, что сахар содержится не только в десертах, но и в соусах и несладкой выпечке. Она призвала обратить внимание на другие источники дофамина и снизить потребление сладкого.

Ранее врач-косметолог Алевтина Атагишиева рассказала, что низкий уровень магния приводит к разрушению коллагена. Она подчеркнула, что магний отвечает за синтез белка.

коллаген
сахар
нутрициологи
рацион
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.