Нутрициолог назвала неочевидную причину развития морщин

Употребление сладкого способствует развитию морщин, рассказала «Радио 1» нутрициолог Ольга Панова. Она отметила, что сахар мешает выработке коллагена.

Мы привыкли добавлять сладкое «для настроения», даже когда уже сыты. Однако на здоровье это отражается очень сильно — особенно у женщин. Если мы едим много сахара, то у нас появляется больше морщин, потому что сахар мешает формированию коллагена. То есть мы быстрее стареем, — рассказала Панова.

Нутрициолог предупредила, что сахар содержится не только в десертах, но и в соусах и несладкой выпечке. Она призвала обратить внимание на другие источники дофамина и снизить потребление сладкого.

Ранее врач-косметолог Алевтина Атагишиева рассказала, что низкий уровень магния приводит к разрушению коллагена. Она подчеркнула, что магний отвечает за синтез белка.