Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 апреля 2026 в 09:30

Беру замороженные ягоды и желатин: готовлю полезные конфеты, от которых не оторваться. Ягоды подойдут любые, даже с прошлого сезона

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если в морозилке остались ягоды с прошлого сезона, самое время пустить их в дело. Из них получаются простые и очень вкусные конфеты без сахара, которые легко заменяют магазинные сладости. Готовятся быстро, а вкус получается насыщенный, ягодный и с легкой шоколадной ноткой.

Внутри — нежная желейная начинка, снаружи — тонкий слой шоколадной глазури.

Для приготовления вам понадобится: ягоды (например вишня) — 150 г, желатин — 10 г, вода — 50 г, подсластитель — по вкусу, кокосовое или какао-масло — 40 г, какао-порошок — 20 г.

Желатин залейте водой и оставьте набухать на 10–15 минут, затем аккуратно прогрейте до растворения.

Ягоды разморозьте и пробейте блендером в пюре, добавьте желатин и подсластитель, перемешайте. Вылейте массу в форму или контейнер с пленкой и уберите в морозилку примерно на час.

Когда масса застынет, нарежьте ее на небольшие кусочки и снова отправьте в морозилку. Для глазури растопите масло, добавьте какао и подсластитель, перемешайте до гладкости.

Каждый кусочек окуните в глазурь, дайте застыть и уберите в холодильник.

Проверено редакцией
Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
конфеты
ягоды
сахар
желатин
Ольга Шмырева
Самое популярное
Общество

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.