01 мая 2026 в 12:49

Mash: легендарный ведущий «В мире животных» завершил карьеру на ТВ

Mash: Николай Дроздов завершил свою телевизионную карьеру

Николай Дроздов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Telegram-канал Mash сообщил, что телеведущий Николай Дроздов закончил ТВ-карьеру. Согласно сведениям канала, он отклоняет любые предложения, которые касаются взаимодействия с большим количеством людей: встречи, съемки, корпоративы и просто дружеские посиделки.

Как отметил Mash, любое перенапряжение, вирус или даже обычная простуда могут резко сказаться на организме телеведущего. Канал уточнил, что из-за этого последние полгода Дроздов отказывается от любых коммерческих предложений и живет исключительно на пенсию вместе с супругой Татьяной.

Ранее Дроздов рассказал, что человечеству известно не более 20% от предполагаемого количества видов животных на планете. Ученый подчеркнул, что особенно много неизученных видов обитает в тропических лесах Африки, Северной и Южной Америки, Австралии и Индии.

До этого Mash сообщил, что Дроздов потерял еще восемь сантиметров роста за последний год. По версии канала, сейчас легенда программы «В мире животных» имеет рост 162 сантиметра вместо прежних 170, которые остались от его первоначальных 180 сантиметров.

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

