Удаление тату закончилось страшными ожогами для девушки-бодибилдерши

Девушка-бодибилдерша получила ожог второй степени при попытке удалить татуировку в одном из салонов Владивостока, сообщает Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА». Во время процедуры она ощутила интенсивную боль в районе кисти. Мастер уверял клиентку, что это обычная реакция, и просил потерпеть.

Спустя несколько часов после сеанса на коже возникли маленькие пузырьки. За сутки они трансформировались в крупные волдыри, а рука сильно распухла до локтя. Женщина обратилась в медицинское учреждение, где ей диагностировали лучевой ожог первой-второй степени, а местами — третьей.

По словам пострадавшей, причиной травмы, скорее всего, стала чрезмерно высокая мощность лазерного аппарата. В салоне, напротив, настаивают на том, что оборудование работало на минимальных настройках, а такая реакция кожи — индивидуальная особенность клиентки. Сейчас она проходит курс физиотерапевтических процедур. На ее руке остались рубцы.

Ранее профессор Мохаммед Манал заявил, что в процессе нанесения татуировки красители способны проникать в лимфатические узлы и оставаться там в виде отложений. При этом исследователи пока не пришли к окончательному выводу, способны ли татуировки провоцировать развитие онкологических заболеваний.