День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 мая 2026 в 13:26

Удаление тату закончилось страшными ожогами для девушки-бодибилдерши

Девушка получила ожог 2-й степени после удаления тату во Владивостоке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Девушка-бодибилдерша получила ожог второй степени при попытке удалить татуировку в одном из салонов Владивостока, сообщает Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА». Во время процедуры она ощутила интенсивную боль в районе кисти. Мастер уверял клиентку, что это обычная реакция, и просил потерпеть.

Спустя несколько часов после сеанса на коже возникли маленькие пузырьки. За сутки они трансформировались в крупные волдыри, а рука сильно распухла до локтя. Женщина обратилась в медицинское учреждение, где ей диагностировали лучевой ожог первой-второй степени, а местами — третьей.

По словам пострадавшей, причиной травмы, скорее всего, стала чрезмерно высокая мощность лазерного аппарата. В салоне, напротив, настаивают на том, что оборудование работало на минимальных настройках, а такая реакция кожи — индивидуальная особенность клиентки. Сейчас она проходит курс физиотерапевтических процедур. На ее руке остались рубцы.

Ранее профессор Мохаммед Манал заявил, что в процессе нанесения татуировки красители способны проникать в лимфатические узлы и оставаться там в виде отложений. При этом исследователи пока не пришли к окончательному выводу, способны ли татуировки провоцировать развитие онкологических заболеваний.

Регионы
Владивосток
ожоги
татуировки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине рассекретили содержание новых пленок Миндича
Погода в Москве в субботу, 2 мая: субтропическое тепло, рекорды температуры
В оперштабе рассказали, сколько спасателей тушат пожар в Туапсе
Семь человек пострадали при пожаре в российском городе
Шары с сигаретами «атаковали» Польшу
Директора НАБУ уличили в преступных связях с Тимошенко
Раскрыты смертельные риски от Bubble Tea
Россиянам перед праздниками раскрыли лучший маринад для шашлыков
Основателю «Русагро» заявили многомиллиардный иск
Священник раскрыл, какой труд осуждают в РПЦ
Боснию и Сербию уличили в продолжении поставок оружия Киеву
Потап и Настя Каменских объявили о разводе
«Динамо» лишилось спортивного директора
«Пентагон лжет»: в Иране раскрыли, сколько США потратили на войну
«Оставлю при себе»: Прилепин высказался о блокировке Telegram
Прилепин заявил, что знает истинный мотив убийства Дарьи Дугиной
ВС России стерли в пыль пункт управления дронами ВСУ под Волчанском
Раскрыта сумма, которую заработали российские миллиардеры с начала года
Поездка по башкирской трассе закончилась для водителя «засадой» и обстрелом
Россиянам рассказали, как безопасно отдохнуть в майские праздники
Дальше
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.