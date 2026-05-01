День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 мая 2026 в 09:00

Шашлык как у соседа, но вкуснее в сто раз — хитрый пивной маринад без лука и заморочек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Май уже наступил, и без шашлыка тут никак. Хочется, чтобы мясо было сочным, мягким и с румяной корочкой, а не сухим и жестким. Есть простой трюк, который работает почти с любым мясом и не требует долгой возни.

Ингредиенты:

  • мясо (свинина, говядина, курица) — 1 кг;
  • пиво темное нефильтрованное — 500–700 мл;
  • соль — по вкусу;
  • черный перец — по вкусу;
  • тимьян — 1 ч. л.;
  • розмарин — 1 ч. л.

Приготовление

Мясо нарежьте кусками среднего размера — слишком мелкие быстро пересохнут. Посолите, поперчите, добавьте тимьян и розмарин, хорошо перемешайте руками. Залейте пивом так, чтобы оно покрывало мясо примерно на пару сантиметров. Оставьте мариноваться на 3–4 часа.

За это время волокна станут мягче, а при жарке появится аппетитная корочка с легким хлебным ароматом. Алкоголь полностью испарится, останется только насыщенный вкус. Жарьте как обычно — и готовьтесь, что запах соберет всех вокруг.

Когда нет времени стоять у плиты, выручают простые и быстрые рецепты. Этот салат — настоящая находка.

Проверено редакцией
Читайте также
Бутягин жестко высказался об Украине после своего освобождения
Общество
Стакан ряженки и щепотка соли: пышные оладьи с яблочной начинкой за 10 минут — мягкие как пух и сладкие без сахара
Общество
Гастроэнтеролог назвала главный риск застолья в майские праздники
Здоровье/красота
Сколько мариновать мясо, овощи и грибы: полный гайд — от свинины до вешенок
Семья и жизнь
Торт «Рафаэлло» на сковороде — ленивый кайф без духовки, а вкус будто из кондитерской
Общество
Общество
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Архимандрита Симеона не пустили в Германию
Россиянам рассказали, что изменится в их жизни с 1 мая
Адвокат раскрыла, можно ли размещать георгиевскую ленту на товарах
Украинца мобилизовали из детского сада на видео
Названа причина смерти троих мужчин под Волоколамском
Бутягин жестко высказался об Украине после своего освобождения
Россиян предупредили об опасностях кормления собак шашлыками
Глава Свердловской области подвергся нападению в Екатеринбурге
Лидер европейской страны на одну ночь устроился грузчиком по доставке хлеба
Российская армия выполнила важную задачу под Харьковом
Водитель без прав «отправил» пять человек в больницу в российском регионе
Франция отдаст дань женщинам — партизанкам из «Родины»
«Бессмертный полк» пройдет по улицам одной страны ЕС по случаю Дня Победы
Сын дипломатов покончил с собой после появления данных об острове Эпштейна
В ростовском СИЗО-1 раскрыли канал доставки «запрещенки» заключенным
Юный морпех уничтожил дрон ВСУ Shark на первой боевой задаче
В России появилась обязательная маркировка для ноутбуков и смартфонов
Командование ВСУ бросило молодых украинцев в «мясорубку» под Сумами
Россия выдаст европейской стране одного из самых разыскиваемых преступников
Центральный матч 28-го тура РПЛ. ЦСКА — «Зенит»: кто фаворит, прогнозы
Дальше
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.