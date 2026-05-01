Шашлык как у соседа, но вкуснее в сто раз — хитрый пивной маринад без лука и заморочек

Май уже наступил, и без шашлыка тут никак. Хочется, чтобы мясо было сочным, мягким и с румяной корочкой, а не сухим и жестким. Есть простой трюк, который работает почти с любым мясом и не требует долгой возни.
Ингредиенты:
- мясо (свинина, говядина, курица) — 1 кг;
- пиво темное нефильтрованное — 500–700 мл;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу;
- тимьян — 1 ч. л.;
- розмарин — 1 ч. л.
Приготовление
Мясо нарежьте кусками среднего размера — слишком мелкие быстро пересохнут. Посолите, поперчите, добавьте тимьян и розмарин, хорошо перемешайте руками. Залейте пивом так, чтобы оно покрывало мясо примерно на пару сантиметров. Оставьте мариноваться на 3–4 часа.
За это время волокна станут мягче, а при жарке появится аппетитная корочка с легким хлебным ароматом. Алкоголь полностью испарится, останется только насыщенный вкус. Жарьте как обычно — и готовьтесь, что запах соберет всех вокруг.
