Шашлык как у соседа, но вкуснее в сто раз — хитрый пивной маринад без лука и заморочек

Май уже наступил, и без шашлыка тут никак. Хочется, чтобы мясо было сочным, мягким и с румяной корочкой, а не сухим и жестким. Есть простой трюк, который работает почти с любым мясом и не требует долгой возни.

Ингредиенты:

мясо (свинина, говядина, курица) — 1 кг;

пиво темное нефильтрованное — 500–700 мл;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

тимьян — 1 ч. л.;

розмарин — 1 ч. л.

Приготовление

Мясо нарежьте кусками среднего размера — слишком мелкие быстро пересохнут. Посолите, поперчите, добавьте тимьян и розмарин, хорошо перемешайте руками. Залейте пивом так, чтобы оно покрывало мясо примерно на пару сантиметров. Оставьте мариноваться на 3–4 часа.

За это время волокна станут мягче, а при жарке появится аппетитная корочка с легким хлебным ароматом. Алкоголь полностью испарится, останется только насыщенный вкус. Жарьте как обычно — и готовьтесь, что запах соберет всех вокруг.

