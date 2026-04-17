Салат за 10 минут без заморочек — просто смешала и готово, а вкус прям вау и сытно

Когда нет времени стоять у плиты, выручают простые и быстрые рецепты. Этот салат — настоящая находка: готовится из доступных продуктов, получается сытным, сочным и с легкой пикантной ноткой благодаря маринованному луку.

Ингредиенты:

огурцы — 3 шт.

лук репчатый — 1 шт.

яйца вареные — 3 шт.

фасоль консервированная (красная) — 1 банка

чеснок — 2 зубчика

укроп — небольшой пучок

соль — 0,5 ч. л.

перец черный — по вкусу

майонез или сметана — 2 ст. л.

Для маринада:

соль — 0,5 ч. л.

сахар — 1 ч. л.

яблочный уксус — 1 ст. л.

теплая вода — 100 мл

Лук нарежьте полукольцами, залейте маринадом и оставьте на 10 минут — вкус станет мягче и ярче. Огурцы нарежьте, яйца — крупными кусочками. Добавьте измельченный чеснок и укроп. С лука слейте жидкость и отправьте в салат. В конце всыпьте фасоль без жидкости, заправьте майонезом или сметаной, посолите и поперчите. Перемешайте — и можно подавать. Быстро, просто и действительно вкусно.

