«Всплески возмущений»: Землю накрыли магнитные бури

Слабые и средние магнитные бури фиксируются на Земле, заявили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. Однако, по словам ученых, геомагнитная обстановка должна стабилизироваться уже в понедельник, 20 апреля.

На данный момент геомагнитное событие развивается по прогнозу: наблюдаются всплески возмущений в диапазоне G1–G2 (слабой и средней силы), — отметили эксперты.

Ранее главной причиной возникновения магнитной бури 18 и 19 апреля ученые назвали гигантскую корональную дыру на Солнце, которая направлена в сторону Земли. Полностью воздействие дыры будет снято только к середине недели, уточнили астрономы.

До этого стало известно, что вечером 13 апреля на Солнце был зафиксирован масштабный выброс плазмы, который не оказал заметного влияния на Землю. Активность произошла около 21:00 по московскому времени за правым краем солнечного диска. Основной поток заряженных частиц был направлен в сторону, противоположную земной орбите.