Немецкий суд пустил под пресс 22 новых электромобиля

Суд в Гамбурге постановил уничтожить 22 электромобиля VW ID.6 Crozz

Суд в Гамбурге постановил уничтожить 22 электромобиля VW ID.6 Crozz, ввезенных в Германию из Китая без разрешения производителя, передает издание «За рулем». Предприимчивый дилер решил заработать на модели, которая официально никогда не поставлялась в Европу, однако Volkswagen доказал, что перепродажа этих машин нарушает права на товарный знак.

Автогигант объяснил, что данные кроссоверы выпускаются исключительно для китайского рынка и никогда не поступали в Евросоюз с согласия компании. Суд встал на сторону производителя и вынес жесткое решение об уничтожении всех 22 автомобилей.

Ранее представительство китайского автопроизводителя Geely сообщило об отзыве кроссоверов Atlas на российском рынке. Сервисная акция затронет 38 913 машин, выпущенных в период с 11 октября 2023 года по 30 сентября 2025 года. Все необходимые процедуры для владельцев будут выполнены бесплатно.

Кроме того, согласно данным китайской таможенной службы, по итогам февраля 2026 года Россия заняла первое место по объемам ввоза легковых автомобилей из Китая. Месячный импорт китайских легковушек вырос почти на треть — с $654,9 млн (50 млрд рублей) в январе до $855,8 млн (65 млрд рублей) в феврале.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

