14 апреля 2026 в 15:35

Один китайский автогигант отзывает почти 39 тыс. кроссоверов из России

Geely отзывает 39 тыс. кроссоверов Atlas в России из-за неполадок с датчиками

Китайский автопроизводитель Geely отзывает кроссоверы Atlas в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство компании. Под нее подпадут 38 913 автомобилей, произведенных с 11 октября 2023 года по 30 сентября 2025 года. Все работы для владельцев проведут бесплатно.

14 апреля 2026 года компания ООО «Джили-моторс» приступила к реализации отзывной кампании по замене предохранителя парковочного ассистента на автомобилях Geely Atlas, — отметили в пресс-службе.

Причиной отзыва стал риск некорректной работы парковочных датчиков. В компании пояснили, что это может привести к их избыточному нагреву и, как следствие, к повреждению смежных компонентов автомобиля. В рамках кампании будет выполнена замена предохранителя модуля управления парковочным ассистентом с 10A на 5A, а также обновление программного обеспечения.

Ранее компания BMW объявила об отзыве около 148 тыс. автомобилей в Китае из-за выявленного дефекта стартера. Неисправность может вызывать сложности при запуске двигателя, а в отдельных случаях повышает риск возгорания транспортного средства.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд решил судьбу подрядчика, строившего фортификации в Курской области
«Папины дочки», Прилучный, замуж в 40 лет: как живет Мирослава Карпович
Россиянам рассказали о возможностях для учащихся, не сдавших ГИА
Садоводам дали эффективные советы, как избавиться от борщевика
Счета владеющей особняком Тимура Иванова компании заблокировали
Политолог назвал сроки урегулирования конфликта на Ближнем Востоке
Гражданин Украины получил 12 лет колонии за подготовку теракта
В РСТ назвали самые дорогие направления отдыха за рубежом
План «Ковер» введен в одном российском городе
Госдума одобрила штрафы до 2 млн рублей за нарушения правил майнинга
Назван вариант долгосрочной экономии для отдыха на южных курортах России
На «Госуслугах» запустили тренажер для подготовки к ЕГЭ
Бизнес Газманова рухнул почти на 90%
«Я — герой Украины»: Буданов бросил вызов Зеленскому
Бизнесмен Ковалев назвал мягким приговор Чекалину
Продажа дома за 345 млн, лечение в России, ВСУ: как живет Валерий Меладзе
Водитель «затормозил» и отправил автобус в кювет
Генерал назвал «значимого игрока», который постарается сорвать мир в Иране
В заложниках у Мексики? Что известно об исчезновении Кристины Романовой
«Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

