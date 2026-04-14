Один китайский автогигант отзывает почти 39 тыс. кроссоверов из России

Один китайский автогигант отзывает почти 39 тыс. кроссоверов из России Geely отзывает 39 тыс. кроссоверов Atlas в России из-за неполадок с датчиками

Китайский автопроизводитель Geely отзывает кроссоверы Atlas в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство компании. Под нее подпадут 38 913 автомобилей, произведенных с 11 октября 2023 года по 30 сентября 2025 года. Все работы для владельцев проведут бесплатно.

14 апреля 2026 года компания ООО «Джили-моторс» приступила к реализации отзывной кампании по замене предохранителя парковочного ассистента на автомобилях Geely Atlas, — отметили в пресс-службе.

Причиной отзыва стал риск некорректной работы парковочных датчиков. В компании пояснили, что это может привести к их избыточному нагреву и, как следствие, к повреждению смежных компонентов автомобиля. В рамках кампании будет выполнена замена предохранителя модуля управления парковочным ассистентом с 10A на 5A, а также обновление программного обеспечения.

Ранее компания BMW объявила об отзыве около 148 тыс. автомобилей в Китае из-за выявленного дефекта стартера. Неисправность может вызывать сложности при запуске двигателя, а в отдельных случаях повышает риск возгорания транспортного средства.