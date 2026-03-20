20 марта 2026 в 11:17

Россия вышла в лидеры по импорту китайских автомобилей

Россия в феврале возглавила рейтинг импортеров автомобилей из Китая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россия по итогам февраля 2026 года стала крупнейшим импортером легковых автомобилей из Китая, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные таможенной службы КНР. Всего за месяц импорт китайских легковушек увеличился почти на треть — с $654,9 млн долларов в январе до $855,8 млн в феврале.

Таким образом, Россия поднялась с четвертого места, которое занимала месяцем ранее, на первую строчку рейтинга. В тройку крупнейших покупателей китайских автомобилей по итогам зимы также вошли Бразилия ($690,9 млн) и Великобритания ($626,8 млн). Замкнули первую пятерку Бельгия ($502,9 млн) и Объединенные Арабские Эмираты ($492 млн).

Ранее аналитик Сергей Целиков сообщил о резком росте продаж новых легковых автомобилей в Москве . По его словам, за первые два месяца 2026 года в столице поставили на учет 20 555 машин — это на 6,5% больше, чем в прошлом году.

До этого в Росстандарте сообщили, что компания «КИА Россия и СНГ» отзывает более 33 тыс. автомобилей Kia Rio, проданных в России с 2011 по 2018 год. Причиной стала возможная неисправность блока предохранителей, которая может привести к короткому замыканию.

