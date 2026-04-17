Нутрициолог ответила, могут ли протеиновые батончики стать заменой мяса

Протеиновые батончики не могут заменить мясо, заявила в беседе с «ФедералПресс» нутрициолог Ольга Яблокова. Она отметила, что их можно использовать для добора белка, однако такие снеки не могут служить полноценным приемом пищи.

Батончики удобны, однако чаще содержат больше добавленного сахара/подсластителей, жиров и калорий (а также нередко меньше обычной еды по объему микронутриентов и пищевых волокон). Поэтому разумнее рассматривать батончики как дополнение или перекус под задачу, а не как единственный источник белка, — сказала Яблокова.

Нутрициолог подчеркнула, что включать такие перекусы в рацион необходимо исходя из индивидуальных целей, веса, активности и содержания белка в продукте. По ее словам, батончики должны покрывать 20–40% дневной нормы белка, а остальную часть можно получать из обычных продуктов.

Ранее врач-диетолог Наталья Мизинова предупредила, что употребление спортивного протеина может привести к аллергической реакции. По ее словам, к выбору пищевых добавок следует подходить внимательно, отдавая предпочтение продукции проверенных брендов.