Диетолог ответила, к чему может привести употребление спортивного протеина

Употребление спортивного протеина может привести к аллергической реакции, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, к выбору пищевых добавок следует подходить внимательно, отдавая предпочтение продукции проверенных брендов.

Если мы будем говорить про спортивный протеин, какой-нибудь гейнер или порошок непонятного происхождения, то здесь, естественно, некоторые из этих химических формул могут навредить организму, вызвать аллергию или токсическую реакцию кишечника. Поэтому вопрос в выборе производителя и доверии к нему имеет большое значение. Если речь о хорошем протеине, который изготавливают для больных, это специализированная белковая смесь, вырабатываемая из коровьего молока, — поделилась Мизинова.

Она подчеркнула, что фармпротеин обладает высокой усвояемостью и может служить заменой белкам из пищи, являясь полноценным вариантом питания. По словам диетолога, этот продукт также содержит жиры, углеводы и специальные смеси. При этом врач отметила, что пациенты могут жить годами, получая питание через вену.

Есть ли риски для организма, если постоянно употреблять белковый продукт? Здесь нужно задать аналогичный вопрос: что произойдет, если мы будем есть одно мясо в течение дня на протяжении недели. Навредим ли мы себе? Конечно. И здесь такая же история. Это просто вариант добавления к рациону необходимых макро- и микронутриентов, которые в монопитании особой пользы не принесут, но в комплексе общего суточного рациона дают очень хороший результат для организма, — заключила Мизинова.

