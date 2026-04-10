10 апреля 2026 в 05:30

Диетолог ответила, к чему может привести употребление спортивного протеина

Диетолог Мизинова: спортивный протеин может вызвать аллергию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Употребление спортивного протеина может привести к аллергической реакции, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, к выбору пищевых добавок следует подходить внимательно, отдавая предпочтение продукции проверенных брендов.

Если мы будем говорить про спортивный протеин, какой-нибудь гейнер или порошок непонятного происхождения, то здесь, естественно, некоторые из этих химических формул могут навредить организму, вызвать аллергию или токсическую реакцию кишечника. Поэтому вопрос в выборе производителя и доверии к нему имеет большое значение. Если речь о хорошем протеине, который изготавливают для больных, это специализированная белковая смесь, вырабатываемая из коровьего молока, — поделилась Мизинова.

Она подчеркнула, что фармпротеин обладает высокой усвояемостью и может служить заменой белкам из пищи, являясь полноценным вариантом питания. По словам диетолога, этот продукт также содержит жиры, углеводы и специальные смеси. При этом врач отметила, что пациенты могут жить годами, получая питание через вену.

Есть ли риски для организма, если постоянно употреблять белковый продукт? Здесь нужно задать аналогичный вопрос: что произойдет, если мы будем есть одно мясо в течение дня на протяжении недели. Навредим ли мы себе? Конечно. И здесь такая же история. Это просто вариант добавления к рациону необходимых макро- и микронутриентов, которые в монопитании особой пользы не принесут, но в комплексе общего суточного рациона дают очень хороший результат для организма, — заключила Мизинова.

Ранее диетолог Маргарита Королева заявила, что некоторые продукты вызывают воспаление в организме и специфическую реакцию иммунной системы. По ее словам, у каждого человека есть свой перечень «опасных» продуктов, который важно знать для поддержания здоровья.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Диетолог ответила, к чему может привести употребление спортивного протеина
«Самолет вылетел»: российская делегация отправилась за Благодатным огнем
Названы причины, почему Африка отвернулась от Франции в пользу России
Временные ограничения введены в российском аэропорту
«Не хватало воздуха»: Газманов о шоу «Маска», хите «Люси», поездках на СВО
Остров Бали лишился «русских» и «украинских» деревень
Налет БПЛА на Волгоградскую область 10 апреля: разрушения, что известно
Иран попытались уличить в плохой работе в Ормузском проливе
Составлен список продуктов, которые на самом деле полезны для сердца
В МИД РФ озвучили планы Москвы в западном полушарии
Личная жизнь, драка с Гребенщиковым, любовь к Украине: как живет Иракли
Дроны ВСУ ударили по жилым домам в Волгоградской области
В Госдуме предложили революционную норму для кикшерингов
КСИР отчитался о своей деятельности за период перемирия
Силовики выявили число безвозвратных потерь ВСУ в Запорожской области
Протест против гламура, конфликт с Гагариной, абьюз: где сейчас Савичева
«Невежда и хамка»: Каллас бесит и РФ, и ЕС — когда ее отправят в отставку
SHOT: в южной части Волгограда прогремело не менее семи взрывов
«Прилетает и улетает»: стало известно о тайных путешествиях Маска по миру
Песков рассказал, как было принято решение о пасхальном перемирии
Дальше
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
