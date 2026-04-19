Трамп впервые прокомментировал серию загадочных смертей ученых в США

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении представить разъяснения по делу о серии загадочных смертей и исчезновений ученых, связанных с секретными государственными программами. Как передает Fox News, речь идет о череде необычных случаев гибели и пропажи специалистов, имевших доступ к космическим, ядерным и оборонным секретам. Поводом для нового внимания стала смерть 34-летней исследовательницы Эми Эскридж.

На фоне усилившегося общественного интереса Трамп отметил, что надеется на случайность произошедшего, однако одновременно назвал ситуацию «довольно серьезной» и пообещал представить результаты проверки в течение полутора недель. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация совместно с Федеральным бюро расследований «не оставит камня на камне» при изучении всех эпизодов этой серии.

Ранее бывший сотрудник ФБР Крис Свекер сообщил, что в США зафиксирована целая серия смертей и исчезновений представителей научного сообщества. По мнению экс-агента, к этим инцидентам могут иметь отношение иностранные разведывательные службы. Свекер особо отметил исчезновение 68-летнего отставного генерала ВВС Уильяма Нила Маккасланда и 60-летнего аэрокосмического инженера Моники Хасинто Резы.

Пассажира рейса Петербург — Стамбул не удалось спасти
Магазин косметики подвергся нападению пушистого налетчика
В ООН высказались об атаке ВСУ на российский сухогруз в Азовском море
В России утвердили первый ГОСТ на биопечать органов
Раскрыты обстоятельства гибели россиянина на Пхукете
Соседи, парковка и баланс карты: три новые схемы обмана — как защититься
Военкомы мобилизовали мужчину с бронью
Евросоюз планирует увеличить военный бюджет в 10 раз
План Пугачевой потерпел провал: контракт с Галкиным окончен, последствия
Российский второклассник стал чемпионом мира по шахматам
В России захотели смягчить наказание за оборот наркотиков без цели сбыта
Фанат «Вероны» получил люлей от футбольного кумира
Полицейские пришли на помощь запертому в доме пенсионеру с инсультом
Трамп припугнул папу римского ядерным оружием в разговоре об Иране
ВОЗ раскрыла число наркозависимых по всему миру
В Минобороны раскрыли число сбитых БПЛА за пять часов
Школьники устроили смертельную перестрелку после драки в парке
Тысячи китайских грузовиков решили отозвать в России
Россиянина отправили в СИЗО за интимные фото для школьницы
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

