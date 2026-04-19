Трамп впервые прокомментировал серию загадочных смертей ученых в США Трамп пообещал дать ответы по делу о серии загадочных смертей ученых в США

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении представить разъяснения по делу о серии загадочных смертей и исчезновений ученых, связанных с секретными государственными программами. Как передает Fox News, речь идет о череде необычных случаев гибели и пропажи специалистов, имевших доступ к космическим, ядерным и оборонным секретам. Поводом для нового внимания стала смерть 34-летней исследовательницы Эми Эскридж.

На фоне усилившегося общественного интереса Трамп отметил, что надеется на случайность произошедшего, однако одновременно назвал ситуацию «довольно серьезной» и пообещал представить результаты проверки в течение полутора недель. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что администрация совместно с Федеральным бюро расследований «не оставит камня на камне» при изучении всех эпизодов этой серии.

Ранее бывший сотрудник ФБР Крис Свекер сообщил, что в США зафиксирована целая серия смертей и исчезновений представителей научного сообщества. По мнению экс-агента, к этим инцидентам могут иметь отношение иностранные разведывательные службы. Свекер особо отметил исчезновение 68-летнего отставного генерала ВВС Уильяма Нила Маккасланда и 60-летнего аэрокосмического инженера Моники Хасинто Резы.