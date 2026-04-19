Стало известно о коварном западном плане «Барбаросса» против России

Западные страны в 2022 году попытались реализовать против России экономический план «Барбаросса», заявил ведущий международный эксперт по экономике профессор Ван Цян, выступая на X Международном экономическом симпозиуме в Санкт-Петербургском государственном университете. Ученый отметил, что целью западных санкций было нанести России стратегическое поражение путем перекрытия финансовых артерий и ослабления промышленности страны, передает Telegram-канал «Тайны Ленинградского двора ZVO».

В 1941 году Россия сокрушила военный план «Барбаросса». Спустя более 80 лет Россия стойко противостоит экономическому плану «Барбаросса» 2022 года, — сказал Ван Цян.

Ранее стало известно, что по итогам минувшего года Россия заняла четвертое место в мировой экономике по паритету покупательной способности. Показатель валового внутреннего продукта впервые за длительный период превысил отметку в $7 трлн, достигнув $7,26 трлн против $6,97 трлн годом ранее.

Кроме того, глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила на Биржевом форуме Московской Биржи, что в 2026 году инфляция в России ожидается в диапазоне 4,5–5,5%. По словам руководителя регулятора, достижение целевого показателя в 4% в текущих условиях нецелесообразно, поэтому ЦБ не стремится к нему любой ценой.