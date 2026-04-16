Набиуллина рассказала о прогнозах по инфляции в России на текущий год Набиуллина: в России в 2026 году ожидается инфляция на уровне 4,5–5,5%

В России в 2026 году ожидается инфляция на уровне 4,5–5,5%, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на Биржевом форуме Московской Биржи, передает корреспондент NEWS.ru. Она отметила, что регулятор не стремится достичь именно 4%, так как в нынешних условиях это решение нецелесообразно.

Почему наш прогноз на этот год — 4,5–5,5%, а мы не стремимся любой ценой достичь 4%? Мы сейчас еще можем принять такие решения, которые, учитывая лаги денежно-кредитной политики, могут привести инфляцию к более низким значениям, но мы не считаем это целесообразным, — сказала Набиуллина.

По информации Росстата, с 7 по 13 апреля инфляция в России была равна нулю. Также с начала года индекс потребительских цен увеличился на 3,15%.

Ранее Набиуллина сообщила, что российская экономика впервые в современной истории столкнулась с нехваткой рабочей силы. По ее словам, именно этим фактором объясняется длительная жесткость денежно-кредитной политики, которая на фоне высоких ставок может казаться необычной.

До этого глава ЦБ рассказала, что дочерние банки маркетплейсов могут попасть в число системно значимых. Она отметила, что речь идет о сроке в два-три года.