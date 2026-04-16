Набиуллина раскрыла, с чем экономика России столкнулась впервые

Набиуллина: экономика России впервые столкнулась с дефицитом кадров

Российская экономика впервые в современной истории столкнулась с нехваткой рабочей силы, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Биржевом форуме Московской биржи. По ее словам, которые передает NEWS.ru, именно этим фактором объясняется длительная жесткость денежно-кредитной политики, которая на фоне высоких ставок может казаться необычной.

Впервые в современной истории наша экономика столкнулась с ограничениями по рабочей силе, — сказала она.

Глава ЦБ отметила, что в отличие от прошлых периодов ужесточения, связанных с временными внешними условиями, нынешняя ситуация носит принципиально иной характер.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что уровень безработицы в стране продолжает держаться на низком уровне. По его словам, сейчас она составляет 2,1%, даже несмотря на «общую экономическую динамику».

Российский лидер потребовал от правительства предложений по дополнительным мерам для восстановления экономического роста страны. Он также указал на необходимость поддержки деловых инициатив и улучшения структуры занятости.