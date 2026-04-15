Путин потребовал от кабмина идей для роста экономики

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам потребовал от правительства предложений по дополнительным мерам для восстановления экономического роста страны. Глава государства также указал на необходимость поддержки деловых инициатив и улучшения структуры занятости, передает пресс-служба Кремля.

Жду предложений по дополнительным мерам, направленным на возобновление роста отечественной экономики, на поддержку деловых инициатив и улучшение структуры занятости в пользу отраслей с более эффективными рабочими местами, где формируется высокая добавленная стоимость, — сказал Путин.

Ранее Путин указал, что валовой внутренний продукт России снижается два месяца подряд. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, совокупно падение составило 1,8%. По словам главы государства, на снижение ВВП повлияли календарные и погодные факторы. Он подчеркнул, что в январе и феврале было меньше рабочих дней.

Президент также оценил уровень безработицы. По его словам, показатель держится на низком уровне. Так, сейчас он составляет 2,1%, даже несмотря на «общую экономическую динамику».