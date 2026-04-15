15 апреля 2026 в 15:50

Путин потребовал от кабмина идей для роста экономики

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам потребовал от правительства предложений по дополнительным мерам для восстановления экономического роста страны. Глава государства также указал на необходимость поддержки деловых инициатив и улучшения структуры занятости, передает пресс-служба Кремля.

Жду предложений по дополнительным мерам, направленным на возобновление роста отечественной экономики, на поддержку деловых инициатив и улучшение структуры занятости в пользу отраслей с более эффективными рабочими местами, где формируется высокая добавленная стоимость, — сказал Путин.

Ранее Путин указал, что валовой внутренний продукт России снижается два месяца подряд. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, совокупно падение составило 1,8%. По словам главы государства, на снижение ВВП повлияли календарные и погодные факторы. Он подчеркнул, что в январе и феврале было меньше рабочих дней.

Президент также оценил уровень безработицы. По его словам, показатель держится на низком уровне. Так, сейчас он составляет 2,1%, даже несмотря на «общую экономическую динамику».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России предложили жестко наказывать авиакомпании за овербукинг
Успенская поделилась секретом быстрого похудения
Суд ужесточил наказание фигуранту дела о взрыве на КНС-4
Центральные банки всего мира перешли от скупки золота к его продаже
В Петербурге карманника приговорили к трем годам строгого режима
Калининградцы неожиданно лишились света
Украина, «Дружба», «Пакш-2»: как теперь изменятся отношения РФ и Венгрии
Политолог назвал неприемлемое для Ирана условие Трампа
Внук Пугачевой показал редкое фото с бабушкой
В Иране выразили благодарность России за помощь в одном вопросе
В СВОП объяснили, возможен ли международный трибунал по Украине
«Будто нож вставили и режут»: сосед насиловал подружку своих внуков
Вэнс посоветовал папе римскому быть осторожнее в высказываниях
Эндокринолог предостерегла от употребления сырых суши и роллов
Баста сделал неожиданное заявление о своем дне рождения
В Венгрии раскрыли, есть ли альтернатива российскому атому
Кравцов назвал классы, в которых будут ставить оценку за поведение
Роскосмос назвал дату запуска «Прогресса» к МКС
Двое ярославцев получили 13 лет «строгача» за шпионаж
Смертоносный «хлам», ликвидация диверсантов: новости СВО к вечеру 15 апреля
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
