Пирог из киселя — звучит странно, но вкус огонь: пышный, яркий и без лишней мороки

Обычный кисель может стать основой для удивительно вкусного пирога. Он придает выпечке насыщенный цвет, фруктовый аромат и мягкую текстуру. А рецепт настолько простой, что справится даже тот, кто редко включает духовку.

Ингредиенты:

сухой кисель — 1 пачка;

пшеничная мука — 1 стакан;

разрыхлитель — 1,5 ч. л.;

сахар — 3 ст. л.;

растительное масло — 50 мл;

теплая вода — 200 мл;

соль — щепотка;

ваниль — по желанию;

крахмал — для формы.

Приготовление

В миске смешайте кисель, сахар, соль и разрыхлитель. Влейте масло и теплую воду, хорошо размешайте до консистенции густой сметаны. Форму смажьте маслом и слегка присыпьте крахмалом — так пирог легко выйдет.

Выпекайте при 180 °C около 35–40 минут. Готовность проверьте шпажкой: она должна выходить сухой. Дайте пирогу немного остыть, затем достаньте из формы.

При желании посыпьте сахарной пудрой или добавьте корицу, цедру — вкус станет еще ярче, а аромат заполнит весь дом.

