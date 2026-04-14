14 апреля 2026 в 11:16

Пирог из киселя — звучит странно, но вкус огонь: пышный, яркий и без лишней мороки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Обычный кисель может стать основой для удивительно вкусного пирога. Он придает выпечке насыщенный цвет, фруктовый аромат и мягкую текстуру. А рецепт настолько простой, что справится даже тот, кто редко включает духовку.

Ингредиенты:

  • сухой кисель — 1 пачка;
  • пшеничная мука — 1 стакан;
  • разрыхлитель — 1,5 ч. л.;
  • сахар — 3 ст. л.;
  • растительное масло — 50 мл;
  • теплая вода — 200 мл;
  • соль — щепотка;
  • ваниль — по желанию;
  • крахмал — для формы.

Приготовление

В миске смешайте кисель, сахар, соль и разрыхлитель. Влейте масло и теплую воду, хорошо размешайте до консистенции густой сметаны. Форму смажьте маслом и слегка присыпьте крахмалом — так пирог легко выйдет.

Выпекайте при 180 °C около 35–40 минут. Готовность проверьте шпажкой: она должна выходить сухой. Дайте пирогу немного остыть, затем достаньте из формы.

При желании посыпьте сахарной пудрой или добавьте корицу, цедру — вкус станет еще ярче, а аромат заполнит весь дом.

Ранее сообщалось, что если хочется домашнего пирога, но времени нет на сложные рецепты, этот вариант станет настоящим спасением. Все готовится буквально на глаз с помощью обычного стакана.

Проверено редакцией
рецепты
еда
кулинария
пироги
Марина Макарова
