Ой, это же сказка на скорую руку — ягодный пирог без весов и заморочек

Если хочется домашнего пирога, но времени нет на сложные рецепты, этот вариант станет настоящим спасением. Все готовится буквально на глаз с помощью обычного стакана, а замороженные ягоды делают десерт сочным и ароматным. Легко, быстро и очень вкусно — идеальный вариант для завтрака, полдника или неожиданного гостя.
Ингредиенты:
- яйца — 2 шт.;
- кефир — 1 стакан;
- сахар — 1 стакан;
- манная крупа — 1 стакан;
- мука — 1 стакан;
- растительное масло — 100 мл;
- разрыхлитель — 10 г;
- соль — щепотка;
- замороженная клубника — 300 г;
- крахмал — 1 ст. л.;
- сахарная пудра — для украшения.
Приготовление
Взбейте яйца с сахаром, солью, кефиром и манкой, оставьте на 10 минут. Добавьте масло, муку и разрыхлитель, перемешайте тесто. В форму с пергаментом вылейте смесь, сверху аккуратно уложите ягоды, смешанные с крахмалом. Закройте фольгой, запекайте 30 минут, затем снимите фольгу и допеките до румяной корочки. Остудите и присыпьте сахарной пудрой — пирог нежный, слегка влажный и с приятной ягодной кислинкой.
