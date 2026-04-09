Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 13:15

Ой, это же сказка на скорую руку — ягодный пирог без весов и заморочек

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если хочется домашнего пирога, но времени нет на сложные рецепты, этот вариант станет настоящим спасением. Все готовится буквально на глаз с помощью обычного стакана, а замороженные ягоды делают десерт сочным и ароматным. Легко, быстро и очень вкусно — идеальный вариант для завтрака, полдника или неожиданного гостя.

Ингредиенты:

  • яйца — 2 шт.;
  • кефир — 1 стакан;
  • сахар — 1 стакан;
  • манная крупа — 1 стакан;
  • мука — 1 стакан;
  • растительное масло — 100 мл;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • соль — щепотка;
  • замороженная клубника — 300 г;
  • крахмал — 1 ст. л.;
  • сахарная пудра — для украшения.

Приготовление

Взбейте яйца с сахаром, солью, кефиром и манкой, оставьте на 10 минут. Добавьте масло, муку и разрыхлитель, перемешайте тесто. В форму с пергаментом вылейте смесь, сверху аккуратно уложите ягоды, смешанные с крахмалом. Закройте фольгой, запекайте 30 минут, затем снимите фольгу и допеките до румяной корочки. Остудите и присыпьте сахарной пудрой — пирог нежный, слегка влажный и с приятной ягодной кислинкой.

Ранее сообщалось: если вы думаете, что свекла — это долго и скучно, спешим развеять миф. Этот салат готовится без варки, а овощи остаются хрустящими и сочными.

Проверено редакцией
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач дал советы, как начать заниматься спортом без стресса для организма
Массовая автоавария произошла на дорогах Москвы
Лавров: Россия готова к сотрудничеству со всеми, кто разделяет идеалы мира
Историк ответил, смогут ли США и Иран достичь согласия за две недели перемирия
Садовод рассказала, как высадить рассаду в апреле и не убить ее
Подросток поджег пять релейных шкафов в Ленобласти
«Голубые мечты»: сенатор ответил Зеленскому на слова о встрече с Путиным
Стало известно, кто может заменить США в роли гегемона НАТО
Лавров раскрыл смысл Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге
В Госдуме ответили, стоит ли ожидать пасхального перемирия с Украиной
Москалькова раскрыла, сколько курян остаются в Сумской области
Плазменный двигатель Росатома показал рекордные характеристики
Пять рейсов в Сочи ушли на запасные аэродромы из-за непогоды
Раскрыто имя нового гендиректора БелТА
Юрист ответил, что делать при наличии «двойника» по документам
Супруга Михаила Турецкого призналась, что помогло ей укрепить брак
Эксперт рассказал об уникальном шансе России в конфликте США и Ирана
Выставка ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля
Самый загадочный член британской королевской семьи встретился с Карлом III
Когда техника становится частью характера дома
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.