Ой, это же сказка на скорую руку — ягодный пирог без весов и заморочек

Если хочется домашнего пирога, но времени нет на сложные рецепты, этот вариант станет настоящим спасением. Все готовится буквально на глаз с помощью обычного стакана, а замороженные ягоды делают десерт сочным и ароматным. Легко, быстро и очень вкусно — идеальный вариант для завтрака, полдника или неожиданного гостя.

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.;

кефир — 1 стакан;

сахар — 1 стакан;

манная крупа — 1 стакан;

мука — 1 стакан;

растительное масло — 100 мл;

разрыхлитель — 10 г;

соль — щепотка;

замороженная клубника — 300 г;

крахмал — 1 ст. л.;

сахарная пудра — для украшения.

Приготовление

Взбейте яйца с сахаром, солью, кефиром и манкой, оставьте на 10 минут. Добавьте масло, муку и разрыхлитель, перемешайте тесто. В форму с пергаментом вылейте смесь, сверху аккуратно уложите ягоды, смешанные с крахмалом. Закройте фольгой, запекайте 30 минут, затем снимите фольгу и допеките до румяной корочки. Остудите и присыпьте сахарной пудрой — пирог нежный, слегка влажный и с приятной ягодной кислинкой.

Ранее сообщалось: если вы думаете, что свекла — это долго и скучно, спешим развеять миф. Этот салат готовится без варки, а овощи остаются хрустящими и сочными.