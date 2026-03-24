Свекольный салат по-корейски без варки: быстрый способ сделать ужин ярким и пикантным

Если вы думаете, что свекла — это долго и скучно, спешим развеять миф. Этот салат готовится без варки, а овощи остаются хрустящими и сочными. Пикантная заправка превращает обычную свеклу в настоящий хит на столе.

Ингредиенты:

свекла — 300 г;

морковь — 300 г;

репчатый лук — 200 г;

соль — 1,5 ч. л.;

растительное масло — 30 г;

черный перец — 0,5 ч. л.;

кориандр — 1 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.;

сахар — 2 ч. л.;

яблочный уксус — 1 ст. л.;

чеснок — 3 зубчика.

Приготовление

Свеклу и морковь натрите на корейской терке, посолите и слегка разомните руками, чтобы овощи пустили сок. Лук нарежьте полукольцами, обжарьте на масле и остудите. Смешайте все овощи в миске.

Для заправки соедините масло, уксус, специи и измельченный чеснок. Полейте салат, тщательно перемешайте. Можно есть сразу, но через сутки вкус становится ярче — маринад подчеркивает сладость свеклы и аромат специй. Легко, быстро и невероятно аппетитно!

