24 марта 2026 в 11:15

Свекольный салат по-корейски без варки: быстрый способ сделать ужин ярким и пикантным

Если вы думаете, что свекла — это долго и скучно, спешим развеять миф. Этот салат готовится без варки, а овощи остаются хрустящими и сочными. Пикантная заправка превращает обычную свеклу в настоящий хит на столе.

Ингредиенты:

  • свекла — 300 г;
  • морковь — 300 г;
  • репчатый лук — 200 г;
  • соль — 1,5 ч. л.;
  • растительное масло — 30 г;
  • черный перец — 0,5 ч. л.;
  • кориандр — 1 ч. л.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • сахар — 2 ч. л.;
  • яблочный уксус — 1 ст. л.;
  • чеснок — 3 зубчика.

Приготовление

Свеклу и морковь натрите на корейской терке, посолите и слегка разомните руками, чтобы овощи пустили сок. Лук нарежьте полукольцами, обжарьте на масле и остудите. Смешайте все овощи в миске.

Для заправки соедините масло, уксус, специи и измельченный чеснок. Полейте салат, тщательно перемешайте. Можно есть сразу, но через сутки вкус становится ярче — маринад подчеркивает сладость свеклы и аромат специй. Легко, быстро и невероятно аппетитно!

Ранее сообщалось, что готовое слоеное тесто — настоящее спасение для хозяйки, когда хочется быстро приготовить что-то вкусное к чаю.

Проверено редакцией
Марина Макарова
