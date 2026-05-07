День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 мая 2026 в 15:30

1 ст. л. на 1 л воды — свекла красная и вкуснющая: варим овощ-«черепаху» за 7 минут

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой способ приготовления свеклы для тех, кто считает, что она варится долго, пачкает кастрюлю и отнимает кучу времени. Никакого томительного ожидания — всего 7 минут в микроволновке или хитрость с ледяной водой.

Получается обалденная вкуснятина: яркая, насыщенно-бордовая свекла с упругой, но нежной текстурой, сладковатая и ароматная. Она не бледная и не водянистая, а настоящий королевский ингредиент для винегрета, селедки под шубой или просто как самостоятельная закуска с чесноком.

Секрет в лимонном соке или уксусе — они сохраняют цвет, а контраст температур доводит до готовности без переваривания. Идеально для тех, кто хочет готовить борщ или салаты в будни, не тратя часы на варку.

Для приготовления вам понадобится: 2–3 средние свеклы, 1 л воды, 1 ст. ложка лимонного сока или уксуса (на литр воды). Способ 1 (классический ускоренный): Залейте вымытую свеклу водой, добавьте лимонный сок. Варите 30 минут после закипания. Слейте кипяток, залейте ледяной водой на 10–15 минут. Готово. Способ 2 (с маслом): После закипания добавьте 2 ст. ложки растительного масла, накройте крышкой, варите 30 минут. Способ 3 (микроволновка): Положите свеклу в пакет для запекания, сделайте дырочки. Грейте на максимальной мощности 7–8 минут. Остудите. Кожура снимется легко.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
Читайте также
Три классных закуски из селедки: с картошкой, со свеклой и паштет — невероятная вкуснота за копейки
Общество
Три классных закуски из селедки: с картошкой, со свеклой и паштет — невероятная вкуснота за копейки
Свекольный салат из 3 ингредиентов — на второй день еще вкуснее. Свеклу теперь беру чаще: простой и полезный рецепт
Общество
Свекольный салат из 3 ингредиентов — на второй день еще вкуснее. Свеклу теперь беру чаще: простой и полезный рецепт
Мангал-салат «Аджапсандал»: рецепт с запеченными овощами на углях или в духовке
Общество
Мангал-салат «Аджапсандал»: рецепт с запеченными овощами на углях или в духовке
Жарить огурцы — звучит странно, зато как вкусно! Гости думают, что заказал доставку корейской еды
Общество
Жарить огурцы — звучит странно, зато как вкусно! Гости думают, что заказал доставку корейской еды
Котлеты больше не в чести — вместо них итальянская полпеттоне: большая вкуснятина в духовке — и никакой лепки
Общество
Котлеты больше не в чести — вместо них итальянская полпеттоне: большая вкуснятина в духовке — и никакой лепки
свекла
овощи
рецепты
секреты
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы самые опасные регионы для автотуристов
Клещи в Москве и Подмосковье в 2026-м: где их больше всего, как защититься
Саудовская Аравия и Кувейт сняли ограничения на свои базы для США
Врач рассказала, почему не всегда получается найти точную причину болезни
Вывели из строя транспортные объекты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 мая
На Западе оценили вероятность атаки Киева на Москву
Названы рабочие средства для уменьшения отеков и улучшения овала лица
Россия заявила о готовности защищать свободу судоходства в Арктике
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 8 мая
Адвокат раскрыл, что грозит за публикацию фото нацистов в «Бессмертном полку»
Адвокат предупредила о рисках при покупке унаследованного жилья
В Германии раскрыли планы по войне с Россией
Мощный пожар охватил склад мебельного производства в Ленобласти
Стало известно количество рабочих дней летом 2026 года
Названо животное, которое является главным переносчиком хантавируса
В России отметили быстрый рост зарплат новых сотрудников
Названы любимые книги россиян о Великой Отечественной войне
Мошенники начали обманывать российских дачников
Президент Абхазии прибыл в Москву на День Победы
Стало известно об отражении атаки беспилотников ВСУ в Севастополе
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.